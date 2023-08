Savoca. Le frazioni di Rina e Contura festeggiano la patrona Santa Rosalia - Tempostretto

Il ricco programma di festeggiamenti. Domenica la processione per le vie delle borgate

SAVOCA – Hanno preso il via, nelle frazioni di Rina e Contura, i festeggiamenti in onore della Patrona Santa Rosalia, che culmineranno domenica 3 settembre con la solenne processione del simulacro della Santa per le vie delle due borgate savocesi. Sono giornate intense e intrise di preghiere e funzioni religiose che si tengono tutte nella omonima chiesa parrocchiale, ubicata nella borgata di Rina. Le celebrazioni serali a tema (speranza, carità, famiglie, comunione, operatori pastorali e defunti), con inizio alle ore 18.30, saranno presiedute, dai vari parroci delle parrocchie del comprensorio jonico.

I festeggiamenti di Santa Rosalia, organizzati dall’arciprete, don Francesco Broccio, con il supporto di un comitato parrocchiale, avranno il momento di maggiore intensità religiosa domenica 3 settembre, con le solenni funzioni eucaristiche, alle ore 11.00 (presieduta da don Egidio Mastroeni) e alle ore 18.30 (presieduta da don Francesco Broccio). Alle ore 19.30, secondo tradizione, avrà inizio la processione del simulacro di Santa Rosalia per le vie delle frazioni di Rina e Contura. Per i festeggiamenti in onore della “Santuzza” come viene definita dai fedeli e devoti del luogo, sono previsti anche degli eventi musicali ogni sera (Chicos, Band Manuli, Grandi Eventi, I Molesi e I Beddi) con degustazioni culinarie varie secondo tradizioni del luogo. Il caratteristico e tradizionale “sciccareddu” e i giochi pirotecnici concluderanno i festeggiamenti.