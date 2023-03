Savoca. Nella scuola media di Rina gli alberi diventano sculture - Tempostretto

Avviato il progetto “D’Arborea Vita Viventi” che coinvolge una rete di istituti scolastici della provincia di Messina

SAVOCA – È partito con un intervento nel plesso scolastico della frazione di Rina il progetto “D’Arborea Vita Viventi” finanziato nell’ambito del “Piano delle Arti” del Ministero dell’Istruzione. Si tratta di una originale iniziativa di promozione della creatività e di riqualificazione urbana, che si concretizza attraverso la realizzazione di sculture in legno, che restituiranno nuova vita ai tronchi ammalorati di alberi tagliati che si trovano dislocati nel tessuto urbano.

“D’Arborea Vita Viventi” coinvolgerà una rete di istituti scolastici, tra i quali l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di cui fa parte la scuola media di Rina, i cui studenti si cimenteranno con un lavoro artistico-letterario realizzando degli interventi sugli alberi antistanti il plesso, che sarà a breve restituito alla pubblica fruizione, con un chiaro messaggio di rispetto degli spazi pubblici.

Il progetto in rete

Capofila del progetto il Centro Provinciale Istruzione agli Adulti Cpia provincia di Messina. La rete degli Istituti partner è composta da I.C. Evemero da Messina, I.S. Bisazza, I.C. Santa Teresa di Riva e I.C. San Francesco di Paola. Daf Project si occupa del coordinamento generale, Tao scs dei servizi connessi mentre ad occuparsi dei laboratori e interventi esecutivi è Impronte Messina associazione culturale. Coinvolti nel progetto il DAMS di Messina, i Comuni di Messina e Savoca.

Cinque laboratori in cinque istituti messinesi

Entusiasta, già alla luce dell’avvio del progetto, il dirigente scolastico Giovanni Galvagno: “Grazie a questo progetto arricchiamo la proposta didattica in chiave artistico-culturale per i nostri studenti, soprattutto per coloro che avranno voglia di mettersi in gioco, imparare relazionandosi con professionisti dell’arte scultorea e figurativa, e contribuendo al miglioramento del decoro dei luoghi che abitano”.

“Quello che faremo a Rina è uno dei 5 diversi laboratori teorico-pratici che riguardano i 5 Istituti coinvolti – spiega Giuseppe Ministeri, supervisore e organizzatore generale del progetto – Si tratta di una preziosa iniziativa, che contribuirà alla crescita della popolazione studentesca interessata e che costituisce un altro importante riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.” La docente coordinatrice del progetto è Donatella Amata del Cpia di Messina, mentre la docente tutor del plesso di Rina dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa è la prof.ssa Mariella Cicala.