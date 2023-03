Nuova vita per i tronchi d'albero malmessi: l'arte dell'intaglio del legno entra nelle scuole VIDEO - Tempostretto

La rigenerazione urbana parte da Messina: il progetto "D'Arborea Vita Viventi" terzo in Italia

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Cinque istituti messinesi coinvolti, 4 in città e uno a Savoca. Così alcuni alberi ammalorati delle nostre strade avranno nuova vita e si trasformeranno in sculture. “D’Arborea Vita Viventi” è un progetto che promuove forma artistiche e innovative di riqualificazione urbana.

Da un legno grezzo può nascere una piccola opera d’arte

Capofila del progetto è il Cpia (Centro provinciale istruzione agli adulti) ma coinvolge altre scuole partner: Istituto comprensivo Evemero da Messina, I. S. Bisazza, I. C. Santa Teresa di Riva e I. C. San Francesco di Paola. Le attività per questi studenti si svolgeranno da marzo a maggio: la prima parte, già in corso, consisterà in laboratori in aula sull’intaglio del legno. I ragazzi saranno guidati da un gruppo di scultori dell’associazione messinese Impronta Me. Gianfranco Sessa, Monica Miraglia e Marisa Arena faranno tenere in mano martello e scalpello e insegneranno ai ragazzi come realizzare delle piccole sculture partendo da un semplice pezzo di legno grezzo trovato sulla spiaggia.

Daf Project coordina il progetto

La Daf Project si occuperà del coordinamento generale e le attività saranno seguite dall’organizzatore generale del progetto Giuseppe Ministeri. Ecco in video le parole con cui racconta l’iniziativa, arrivata terza in tutta Italia, che ha avuto un importante riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.