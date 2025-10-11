“Savoca – Saperi e Sapori”, settima edizione

Due giornate dedicate alle vocazioni agricole e alle tradizioni artigianali e rurali siciliane

Nei giorni 11 e 12 ottobre, in Piazza San Francesco di Paola, nella frazione omonima del Comune di Savoca – uno dei borghi più belli d’Italia – si terrà l’ottava edizione di “Savoca – Saperi e Sapori”, manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dall’arch. Stracuzzi.

L’evento, organizzato dall’assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive dott. Sergio Trimarchi, con la collaborazione di tutti i consiglieri – in particolare Massimo Palella e Giuseppe Trimarchi – mira alla valorizzazione delle tradizioni agricole, gastronomiche e artigianali di Savoca e della Sicilia.

La manifestazione prenderà il via sabato 11 ottobre alle ore 18 con l’apertura degli stand espositivi e dei percorsi gastronomici, dedicati ai prodotti tipici locali: carne alla griglia, grani antichi, dolci tradizionali e rosticceria messinese. La serata proseguirà fino alle 23, quando il Maestro Sergio Olivato si esibirà con un repertorio di musiche siciliane e balli di gruppo.

Domenica 12 ottobre le attività riprenderanno alle ore 11, in concomitanza con l’apertura dei percorsi gastronomici per il pranzo. Alle 16 spazio ai più piccoli con l’animazione del gruppo “Baby Birba”.

Seguirà, alle 18:30, l’esibizione del noto gruppo “Aranciamara”, che proporrà un viaggio musicale tra i più grandi cantautori italiani da Lucio Dalla a Pino Daniele, Fossati, Conte, Gaber, Capossela, De André, ect.

La serata si concluderà alle 20:30 con un nuovo spettacolo del Maestro Sergio Olivato, che proporrà interpretazioni contemporanee e balli di gruppo.

«Con Savoca – Saperi e Sapori, giunto ormai alla sua ottava edizione, vogliamo rinnovare il nostro impegno nella valorizzazione delle radici agricole, artigianali e gastronomiche del nostro territorio.

Savoca è un borgo che custodisce un patrimonio di saperi antichi e tradizioni rurali che meritano di essere tramandati e celebrati, non solo come memoria del passato, ma come motore di identità e sviluppo locale – dice il sindaco Stracuzzi -. Questa manifestazione rappresenta un momento di incontro e condivisione, dove la comunità si ritrova attorno ai propri prodotti, ai propri mestieri e alla propria cultura, aprendo le porte anche ai visitatori che desiderano scoprire l’autenticità della nostra Sicilia”.