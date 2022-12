Savoca. Torna "Scegli il tuo libro", i cittadini selezioneranno i volumi da acquistare - Tempostretto

Nuovo finanziamento del Ministero della Cultura al Comune. Sarà arricchito il patrimonio librario con il coinvolgimento della cittadinanza

SAVOCA – L’amministrazione comunale di Savoca guidata dal sindaco Massimo Stracuzzi, partecipando all’avviso del Ministero della Cultura, direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, finalizzato allo stanziamento di somme per la promozione e il sostegno della filiera dell’editoria libraria destinato all’acquisto di libri, è risultata beneficiaria di un contributo pari a 4mila 366 euro.

L’arricchimento del patrimonio librario, il secondo in un biennio, e la creazione della rassegna “Savoca borgo d’autore” promosse dall’assessore alla Cultura, Sergio Trimarchi, fanno parte della strategia adottata per rendere il Comune di Savoca un centro turistico e culturale di primo piano. Una stratega che contempla anche l’avvicinamento della cittadinanza e, in particolare dei più giovani, alla lettura.

“Grazie a questo nuovo contributo – ha dichiarato il sindaco Stracuzzi – potremo ancora di più rendere la nostra biblioteca completa e in linea con le preferenze di lettura della nostra comunità. Anche quest’anno una parte delle risorse sarà destinata all’acquisto di libri di pregio artistico, architettonico e culturale. L’Iniziativa “Scegli il tuo libro”, dopo il successo di partecipazione dell’anno scorso, è stata riproposta perché ha permesso di avvicinare la comunità savocese, e non solo, alla lettura”.

Mediante un apposito modulo, saranno i cittadini che potranno indicare agli amministratori comunali i libri da acquistare. “L’iniziativa “Scegli il tuo libro” – ha aggiunto l’assessore Sergio Trimarchi, che permette alla cittadinanza di proporre l’acquisto di uno o più testi ha acceso l’interesse, nel corso dell’ultimo anno, della cittadinanza verso i tomi e i volumi presenti nella nostra biblioteca. Visti questi risultati abbiamo deciso di riproporla e di coinvolgere ancor di più la comunità e le istituzioni scolastiche nella scelta dei libri. È possibile visionare gli ultimi volumi acquistati nel 2021, andando nella sezione “Biblioteca” del sito istituzionale”.