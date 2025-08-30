 Sbaglia a svoltare e abbatte un cartello stradale, individuato e multato il responsabile

Redazione

sabato 30 Agosto 2025 - 20:00

L'incidente autonomo qualche giorno fa a Saponara Marittima, durante le indagini comparati i resti della carrozzeria con l'auto incidentata

SAPONARA – La polizia locale di Saponara ha individuato il responsabile dell’incidente autonomo avvenuto nei giorni scorsi a Saponara Marittima. Gli agenti, condotti dal comandante Lo Presti, avevano infatti accertato la mattina del 28 agosto nel comune tirrenico come un veicolo ignoto aveva abbattuto il palo della segnaletica verticale lasciando per strada detriti e parti di carrozzeria. L’incauto automobilista è stato sanzionato per violazione degli artt 141 e 189 cds per un totale di euro 344 euro (scontato, se saldato entro 5 gg, 240,80) oltre alla decurtazione di 4 punti sulla patente.

Il responsabile era stato individuato a seguito dell’attività di indagine, in cui è stata fondamentale la comparazione delle parti di carrozzeria rinvenute sul luogo del sinistro (debitamente repertate dalla polizia locale) con l’auto. Da lì era emerso che il residente a Saponara Marittima la sera prima dell’accertamento dei pubblici ufficiali, quindi giorno 27 agosto, trovandosi a bordo del proprio veicolo nell’effettuare la manovra di svolta verso la via Galatea perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro la segnaletica verticale causandone l’abbattimento.

