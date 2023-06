Sbarcati 195 migranti subsahariani al Molo Norimberga soccorsi al largo di Lampedusa - Tempostretto

Tra loro anche donne e minori. Le operazioni di accoglienza coordinati dalla Prefettura

MESSINA – Sono 195 i migranti, di etnia subsahariana, sbarcati nel tardo pomeriggio di ieri al Molo Norimberga di Messina. Sono giunti a bordo della nave della Guardia costiera Dattilo dopo essere stati soccorsi al largo di Lampedusa. Erano su diversi barchini. Tra i migranti anche donne e minori, per i quali sono in corso accertamenti sull’eventuale presenza di parenti accompagnatori. A Messina i 195 migranti sono stati accolti dal sistema coordinato dalla Prefettura della Città dello Stretto che vede la sinergia, nelle operazioni, di Capitaneria di porto, Autorità di sistema portuale dello Stretto, Comune, Forze dell’ ordine, Usmaf, Asp, Croce rossa italiana, Unhcr, Associazioni di volontariato. Ognino secondo le proprie e specifiche competenze. I migranti, ultimate le procedure della prima assistenza, sono stati condotti all’Hot Spot di contrada Bisconte per esitare le procedure previste a cura dell’ufficio immigrazione della Questura.