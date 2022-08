Sbarchi ridotti a Panarea e Stromboli: l'ordinanza piace a Federalberghi - Tempostretto

Ridotto da 200 a 100 il numero di escursionisti a cui sarà possibile sbarcare sulle isole. L'associazione applaude la scelta del sindaco Gullo

ISOLE EOLIE – L’ordinanza del sindaco Riccardo Gullo con cui si riduce da 200 a 100 il numero di escursionisti a cui è consentito sbarcare a Panarea e Stromboli piace a Federalberghi Isole Eolie. Il presidente Christian Del Bono applaude la decisione del primo cittadino, dopo gli appelli degli ultimi giorni.

“L’ordinanza è ulteriormente restrittiva rispetto a quella precedente, emessa dallo stesso Sindaco Gullo il 27 luglio scorso, ricalcando quella di chi lo aveva preceduto, e mantiene la suddivisione e l’alternanza tra mattina e pomeriggio per gli sbarchi da chi proviene dalla Sicilia o dalla Calabria – si legge in una nota di Federalberghi – Proprio il 27 luglio scorso, Federalberghi aveva richiesto l’adozione di strumenti più efficaci per contenere gli afflussi giornalieri e, in ultimo, il 17 agosto aveva denunciato l’eccessiva pressione antropica sull’isola di Panarea venutasi a creare anche per effetto dell’interdizione allo sbarco di escursionisti, opportunamente, imposto per l’isola di Stromboli, dopo la bomba d’acqua che l’aveva colpita il 12 agosto scorso. Un divieto che rimane in vigore fino al 22 agosto per “per consentire il completamento dello sgombero dei detriti alluvionali”.

“A tali segnalazioni, era quindi seguito un esposto – prosegue Del Bono -, richiamato in delibera, a cura del delegato del Sindaco per Panarea, Edoardo Omero e la presa di posizione del Presidente della Sezione Isole Eolie di Italia Nostra, Angelo Sidoti. Auspichiamo, che le prescrizioni di questa ordinanza possano rimanere tali anche per gli anni a venire, a prescindere dalle contingenze emergenziali, viste le evidenti ridotte capacità di carico delle isole di Panarea e Stromboli”.