Sbarco di 55 migranti nella notte a S. Alessio: "Siamo scappati dai talebani" VIDEO - Tempostretto

Sono 55 giunti, tutti giovani, giunti dall’Afghanistan

S. ALESSIO – Sono giunti intorno alle 22 sulla costa a bordo di una barca a vela, incagliatasi tra gli scogli del suggestivo specchio di mare che bagna S. Alessio Siculo. Una cinquantina di migranti, arrivati a riva nuotando per poche decine di metri. Toccata terra qualcuno si è diretto verso l’area del Capo e qualche, invece, ha raggiunto il limitrofo paese di S. Teresa di Riva, ma è stato bloccato dalle forze dell’ordine che erano state immediatamente allertate. A prestare i primi soccorsi ai migranti, partiti dall’Afghanistan, di giovane età, sono stati vacanzieri e residenti. In poco tempo sono arrivati il sindaco Domenico Aliberti insieme ad altri amministratori e le forze dell’ordine. I giovani migranti hanno detto che è loro intenzione chiedere lo status di rifugiati politici. Subito dopo lo sbarco, parlando in inglese, gli stranieri hanno spiegato di essere scappati da Kabul, dai talebani. La prefettura si è immediatamente attivata per il trasferimento dei migranti, visibilmente provati, in Centri di accoglienza. Il trasferimento a Messina, al molo Norimberga, è avvenuto in pullman intorno all’1 e 30.