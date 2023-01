Sbarco di 700 migranti in Sicilia, 196 approdati al molo Norimberga di Messina - Tempostretto

Undici sono minori non accompagnati 90 componenti di nuclei familiari e gli altri adulti, per lo più uomini

MESSINA – Altri 196 migranti sono approdati questa mattina a Messina, al Molo Norimberga. Erano a bordo di un peschereccio con circa 700 migranti e sono stati raggiunti da due unità navali della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza questa mattina all’alba. Il molo Norimberga è stato individuato insieme ad altri porti per dare corso alle attività di soccorso ed identificazione, coordinate dalla prefettura di Messina. Da un primo approfondimento, i 196 migranti giunti a Messina sono costituiti da 11 minori stranieri non accompagnati (maschi), 90 componenti nuclei familiari (uomini e donne) e la restante parte da adulti (in prevalenza uomini, ma anche donne). I migranti sono prevalentemente pakistani, egiziani, siriani e bengalesi.