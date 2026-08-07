Messina, oggi eventi sospesi e minuto di silenzio per Alessandra Frazzica

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. L'ultimo saluto in Cattedrale per la giovane vittima del crollo a Pistunina

MESSINA – Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, venerdì 7 agosto, in occasione dei funerali della ventunenne Alessandra Frazzica. La studentessa Unime e dipendente di un negozio all’interno della struttura crollata a Pistunina.

Il primo dei funerali, con cui la città darà l’ultimo saluto alle vittime del tragico crollo della palazzina lo scorso 30 luglio, è in programma alle 16.30 in Cattedrale.

Il sindaco invita la cittadinanza, gli uffici pubblici, le attività produttive e commerciali a osservare un minuto di silenzio alle ore 16.30, in concomitanza con l’inizio della celebrazione, come segno di rispetto, partecipazione e raccoglimento.

“La celebrazione rappresenterà un momento di profondo dolore e raccoglimento per l’intera comunità messinese, chiamata a stringersi attorno alla famiglia di Alessandra e alle famiglie di tutte le persone coinvolte nella tragedia, mentre proseguono le operazioni per il recupero delle due persone ancora disperse sotto le macerie“, viene sottolineato.

“Dopo il recupero di quattro vittime, la città si prepara dunque al primo momento ufficiale di commiato, un’occasione nella quale l’intera comunità potrà esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari colpiti da questa immane tragedia”.

“L’abbraccio ideale di Messina alla famiglia di Alessandra Frazzica”

Il primo cittadino ha disposto, nel provvedimento sindacale, la presenza alla celebrazione del Gonfalone della Città, listato a lutto, quale “simbolo della partecipazione istituzionale dell’amministrazione comunale e della vicinanza di Messina ai familiari della giovane. Per l’intera giornata saranno esposte a mezz’asta le bandiere presso Palazzo Zanca e negli edifici comunali, mentre saranno sospese eventuali manifestazioni pubbliche programmate nella fascia oraria coincidente con lo svolgimento delle esequie”, viene evidenziato.

“L’amministrazione comunale invita inoltre le organizzazioni politiche, sindacali, culturali, sociali e sportive, insieme al mondo dell’associazionismo, ad aderire al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune, nel rispetto del carattere solenne e istituzionale del momento”.

“Il lutto cittadino proclamato per venerdì 7 agosto, – dichiara il sindaco Basile – vuole rappresentare l’abbraccio ideale di Messina alla famiglia di Alessandra e a tutte le famiglie colpite dalla tragedia di Pistunina. Questo primo funerale segna un momento di profonda commozione per tutta la città, che si raccoglie nel dolore e nel silenzio, continuando ad accompagnare con rispetto e vicinanza le operazioni ancora in corso”.

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