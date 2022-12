Sbarco di migranti in Calabria, 49 in arrivo al Molo Norimberga di Messina - Tempostretto

Lo comunica la prefettura, che coordina il sistema d'accoglienza

MESSINA – Un nuovo sbarco in Calabria e 49 migranti in arrivo al molo Norimberga. Nella tarda serata di ieri sabato 10 dicembre, è stata attivavata una procedura di Sar (Search and Rescue, ricerca e salvataggio) nei confronti di un peschereccio in navigazione al largo di Brancaleone/Africo. Il convoglio, fornito di rimorchiatore, scortato da tre unità della Guardia Costiera, si è diretto verso il porto di Reggio Calabria, con arrivo intorno alle 7 della mattina di oggi domenica 11 dicembre.

Comunica la prefettura di Messina, che coordina il sistema d’accoglienza: “Una quota di 49 migranti, tutti uomini, a fronte del totale di circa 200, sta raggiungendo a bordo del rimorchiatore Megrez il Molo Norimberga, dove verranno effettuate le prime consuete operazioni di triage (controllo a terra, n.d.r.), soccorso e identificazione”.

