“Sbardella aderisce a ScN alla Camera ma è commissario di FdI in Regione. È contro governo Schifani come De Luca?”

Lo chiede il deputato Tommaso Calderone, responsabile Futuro Nazionale con Vannacci in Sicilia

“Prendo atto dell’adesione di Luca Sbardella a ‘Sud chiama Nord’ e rimango stupito dalle evidenti contraddizioni politiche”.

Così il deputato Tommaso Calderone, responsabile Futuro Nazionale con Vannacci in Sicilia, che prosegue: “Le recenti affermazioni di Cateno De Luca, che dice di essere all’opposizione del governo di centrodestra in Sicilia, guidato da Schifani, pongono Sbardella in una condizione di assoluta contraddizione. Da un lato aderisce a una componente politica che in Sicilia è dichiaratamente contro lo schieramento di cui fa parte il suo partito, dall’altro è il commissario di FdI. Adesso Sbardella chiarisca se anche lui è contro il governo-Schifani”.