Creano una discarica in area demaniale e poi bruciano i rifiuti. Due arresti

SCALETTA ZANCLEA - Da alcuni giorni si era creata una discarica abusiva su un'area demaniale, nella frazione Cutiri di Scaletta Zanclea. I carabinieri della locale stazione si sono appostati e hanno scoperto due fratelli pregiudicati messinesi, di 26 e 28 anni, che, dopo aver scaricato da un furgone rifiuti in plastica e ferro, li stavano incendiando.

Sono stati arrestati in flagranza per combustione illecita di rifiuti, con l'aggravante di trovarsi in un territorio in cui, nei cinque anni precedenti, è stato dichiarato lo stato di emergenza rifiuti. Per i due sono scattati i domiciliari, mentre il furgone è stato sequestrato.