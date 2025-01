Come scegliere gli infissi: 3 consigli utili

Redazionale

Quando si ristruttura un’abitazione o se ne acquista una nuova, uno degli aspetti principali al quale prestare attenzione è la scelta degli infissi. Porte e finestre, infatti, influenzano molti aspetti dell’abitazione, contribuendo al comfort generale e all’efficienza energetica.

Per tale ragione occorre valutare diversi fattori, come i materiali, le finiture e altre caratteristiche tecniche. Inoltre, è sempre bene puntare su infissi di alta qualità, come ad esempio le soluzioni per finestre e porte targate Oknoplast.

Il materiale

Il primo aspetto da valutare nella scelta degli infissi è il materiale. Quelli più diffusi sono il PVC e l’alluminio, ciascuno con caratteristiche uniche e distintive. Entrambi offrono buone prestazioni, ma gli infissi in alluminio tendono ad avere un costo più elevato rispetto a quelli in PVC. Questi ultimi, invece, rappresentano un’ottima opzione per rapporto qualità-prezzo.

Il PVC è versatile, adattabile a vari stili architettonici grazie alle numerose finiture disponibili, ed è apprezzato per la sua durevolezza e la bassa manutenzione. Se di alta qualità e vergine (non riciclato), il PVC garantisce eccellenti proprietà di isolamento termoacustico.

L’alluminio risulta leggero e resistente, ideale per grandi superfici o design moderni. Per garantire unisolamento termico ottimale, è fondamentale scegliere infissi in alluminio a taglio termico, così da ridurre le dispersioni di calore in inverno e l’ingresso di calore in estate.

In poche parole, la scelta tra PVC e alluminio dovrebbe dipendere dalle esigenze specifiche, dallo stile dell’abitazione e dal budget a disposizione.

Sicurezza

Un altro elemento da considerare prima di acquistare porte e finestre è la sicurezza. Nessun serramento può garantire una protezione totale contro i tentativi di effrazione, ma una classe di sicurezza più alta aumenta il tempo necessario al ladro per entrare, incrementando così le probabilità di respingerlo. Le finestre più sicure sono quelle dotate di 4 punti di chiusura, di cui 2 progettati proprio per garantire maggiore protezione.

Per chi desidera rafforzare ulteriormente la sicurezza contro i tentativi di effrazione, esistono modelli di infissi con caratteristiche avanzate, tra cui vetri antisfondamento, ferramenta con 4 punti di sicurezza, placche anti-perforazione e maniglie antiscasso.

Questi accorgimenti rendono gli infissi una barriera efficace contro i malintenzionati, pur mantenendo un aspetto elegante e funzionale.

Il design

Nella scelta degli infissi perfetti per la propria abitazione non si può trascurare il design. Infatti, porte e finestre non sono più semplici elementi funzionali, ma veri e propri complementi d’arredo. Al giorno d’oggi è possibile trovarli sul mercato in diversi modelli, forme, colori e personalizzazioni, così da poter trovare quelli che si integrano in maniera più armoniosa con l’ambiente domestico.

È bene tuttavia precisare che non sempre vi è libertà di scelta: nei condomini, il colore esterno delle finestre e delle porte deve rispettare l’estetica stabilita dalle regole condominiali. All’interno, però, ci si può sbizzarrire con la fantasia e trovare le soluzioni più confacenti alle proprie esigenze. Ad esempio, si può scegliere il PVC bianco o di colori neutri all’esterno e prediligere l’effetto legno o colori più sgargianti e le finiture adatte all’arredo.

In questo modo è possibile valorizzare ogni ambiente, creando un equilibrio estetico in linea con i propri gusti e con l’identità della casa.