Schiaffi al figlio a scuola? Interviene la Polizia all’Ainis

Al vaglio l'accaduto e il ruolo del padre che potrebbe aver reagito in maniera esagerata

Messina – Saranno gli accertamenti a fare luce sull’episodio avvenuto stamane alla scuola Ainis dove un dissidio tra figlio e genitore ha convinto i responsabili scolastici a chiedere l’intervento della Polizia.

Discussione animata a scuola, sono volati schiaffi?

Il genitore era stato convocato per una vicenda delicata, legata alla frequenza scolastica del figlio, che avrebbe manifestato la volontà di non voler lasciare la scuola. La reazione del padre potrebbe essere stata esagerata e sarebbe volato qualche schiaffo.

La delicata vicenda dietro

Gli accertamenti sono ancora all’inizio, il genitore è stato ascoltato e si sta valutando la sua posizione, insieme al personale dei servizi visto che nel caso è coinvolto un minorenne, alla verifica l’abuso di mezzi di correzione.