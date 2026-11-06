Asp Messina. Arrivano 22 milioni e ci sono 396 nuovi posti di lavoro programmati

La Cisl Fp chiede l’immediata attuazione del decreto regionale

Un’importante opportunità per il rafforzamento della sanità territoriale della provincia di Messina. Con il Decreto Assessoriale numero 1367 del 5 novembre 2026, l’Assessorato regionale della Salute ha approvato i criteri per la determinazione del fabbisogno di personale delle strutture territoriali previste dal D.M. 77/2022, definendo contestualmente la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Aziende sanitarie siciliane.

Per l’Asp di Messina il provvedimento prevede 396 unità di personale da destinare alle nuove strutture territoriali e risorse finanziarie complessive pari a 21 milioni 863mila euro, articolate tra personale delle strutture territoriali, potenziamento della specialistica ambulatoriale e rafforzamento dei team territoriali.

Nel dettaglio, le 396 unità programmate per l’Asp di Messina comprendono:

– 201 infermieri;

– 22 coordinatori infermieristici;

– 10 medici;

– 21 assistenti sociali;

– 24 operatori sociosanitari (Oss);

– 6 unità di altro personale sanitario;

– 112 unità di personale di supporto.

Le professionalità saranno distribuite tra Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali (Cot), Ospedali di Comunità e Unità di Continuità Assistenziale (Uca), con l’obiettivo di rendere più capillare e accessibile l’assistenza sanitaria sul territorio.

La ripartizione delle risorse economiche per l’Asp di Messina prevede:

– 19.341.095 euro per il personale delle strutture territoriali;

– 1.653.825 euro per il potenziamento della specialistica ambulatoriale;

– 868.787 euro per il rafforzamento dei team territoriali.

Alla luce di questo importante provvedimento, la Cisl Fp Messina ha già formalmente richiesto alla Direzione strategica dell’Asp di Messina di procedere tempestivamente agli adempimenti previsti dall’articolo 3 del decreto, con particolare riferimento all’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e delle dotazioni organiche, alla trasmissione della programmazione al competente Dipartimento regionale e alla successiva attivazione delle procedure assunzionali, nel rispetto delle tempistiche stabilite.

La Cisl Fp ha inoltre chiesto di conoscere il dettaglio della distribuzione delle professionalità, le strutture interessate, le modalità di reclutamento e il relativo cronoprogramma, proponendo contestualmente l’apertura di un confronto sindacale per accompagnare in maniera condivisa questa fase di programmazione.

«Siamo di fronte a un’opportunità importante per la sanità messinese – dichiara Giovanna Bicchieri, segretaria generale della Cisl Fp Messina –. Le risorse economiche e il fabbisogno di personale individuati dalla Regione rappresentano una base concreta per rafforzare l’assistenza territoriale, creare nuove opportunità occupazionali e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Adesso è fondamentale che l’Asp di Messina proceda con tempestività, dando piena attuazione agli adempimenti previsti dal decreto».

«La nostra richiesta – prosegue Bicchieri – nasce dalla volontà di contribuire positivamente alla realizzazione del nuovo modello organizzativo della sanità territoriale. Siamo disponibili a un confronto costruttivo con la Direzione strategica, affinché la programmazione tenga conto delle reali esigenze del territorio, delle professionalità necessarie e delle condizioni di lavoro del personale già in servizio. Il potenziamento delle strutture territoriali dovrà avvenire senza impoverire ulteriormente gli organici ospedalieri, che continuano a rappresentare un presidio fondamentale per la salute dei cittadini».

«Come Cisl Fp Messina – conclude la Segretaria Generale – riteniamo che questo provvedimento debba diventare un’occasione concreta di crescita per tutto il sistema sanitario provinciale. Il nostro impegno sarà quello di seguire attentamente ogni fase attuativa, affinché le risorse assegnate si traducano in personale effettivamente assunto, strutture pienamente operative e servizi più vicini ai bisogni della comunità».