Scilla. Dal 30 settembre al 2 ottobre tre giorni di sport esperienziale - Tempostretto

Ludo Inn si propone occasione ideale per abbinare la passione per lo sport all’amore per una Regione che verrà mostrata in tutta la sua bellezza

SCILLA – Sarà presentato dopodomani, giovedì 29 settembre alle ore 18:00, presso l’Hotel Krataiis dal presidente Regionale del Comitato Regionale Endas (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva), Anna Maria Mele nel corso di una conferenza il programma della tre giorni di manifestazioni che si svolgeranno dal 30 settembre al 2 ottobre, inerenti il Bando Regionale “Grandi eventi turistici a carattere sportivo”, promossi dall’Assessorato al Turismo della Regione Calabria.

Ludo Inn si propone come l’occasione ideale per abbinare la passione per lo sport all’amore per una Regione che verrà mostrata ai partecipanti in tutta la sua bellezza, in un periodo dell’anno che non è quello normalmente destinato alle vacanze estive. Luoghi e scorci di grande fascino saranno lo scenario di gare podistiche e di trekking; i fondali marini desteranno stupore in chi parteciperà alle immersioni, in un percorso che da immaginario diventa reale tra le strade della Cittadina e la Marina Grande, Chianalea e le Grotte di Tremusa.

All’incontro, interverranno Mariella Galletta (Presidente della Pro Loco di Scilla), Gianluca Mauro (tecnico per il seawatching ed Angela Latella (tecnico per il trekking).

Saranno presentate le diverse competizioni e le occasioni di svago e di intrattenimento distribuite sui tre giorni, nonché il contest fotografico destinato alla premiazione di immagini che stimolino il desiderio di intraprendere un viaggio in Calabria.