 Scilla. Dopo il maltempo chiuso il lungomare, danni ingenti e richiesta dello stato di calamità

Scilla. Dopo il maltempo chiuso il lungomare, danni ingenti e richiesta dello stato di calamità

Dario Rondinella

Scilla. Dopo il maltempo chiuso il lungomare, danni ingenti e richiesta dello stato di calamità

Tag:

martedì 13 Gennaio 2026 - 09:11

Dopo il maltempo, il personale del Comune è al lavoro per ripulire le zone interessate, rimuovendo detriti e accumuli di sabbia

SCILLA – Il maltempo che ha colpito Scilla nel corso dello scorso weekend ha causato gravi danni al lungomare, rendendo necessaria la chiusura al transito e alla sosta di alcune strade del paese, via Cristoforo Colombo, via San Francesco da Paola e parte dell’area portuale, completamente invase da sabbia e detriti.

Il personale del Comune è al lavoro per ripulire le zone interessate, rimuovendo detriti e accumuli di sabbia al fine di ripristinare, quanto prima, condizioni minime di sicurezza e decoro urbano.

Nel frattempo, l’Ufficio tecnico comunale ha effettuato un primo sopralluogo, dal quale sono emersi numerosi danni alle infrastrutture, che vanno ad aggravare una situazione già compromessa dalla mareggiata dello scorso dicembre 2024. Le verifiche hanno evidenziato criticità su tratti del lungomare, arredi urbani e opere di protezione costiera.

Alla luce della gravità della situazione, l’Amministrazione comunale di Scilla ha annunciato l’intenzione di richiedere alla Regione Calabria il riconoscimento dello stato di calamità naturale, passaggio ritenuto fondamentale per poter accedere a risorse straordinarie utili agli interventi di ripristino e messa in sicurezza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Sud chiama Nord, il nuovo ingresso è Lino Summa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED