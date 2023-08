Incidente sul tratto reggino della A2, grave una bimba di sette anni - Tempostretto

Cinque i feriti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco

SCILLA – Grave incidente questa mattina lungo il tratto reggino dell’A2. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all’interno di una galleria sulla corsia Sud direzione Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Scilla. Una delle due vetture coinvolte nell’incidente si è ribaltata. Cinque i feriti soccorsi che sono estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, insieme al personale sanitario di un’ambulanza del Suem 118 di Vibo Valentia che stava effettuando il trasferimento di un paziente dallo Jazzolino al Gom di Reggio Calabria. E’ in gravi condizioni una bimba di sette anni.