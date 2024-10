“Scintille” al Palacultura. Le sfide legate alle dipendenze e le strade verso la liberazione

Martedì spettacolo teatrale con ingresso gratuito

Il Centro di Solidarietà F.A.R.O. (Fraterno Aiuto Riabilitazione Orientamento), dal 1983 impegnata nella lotta contro le dipendenze sul territorio di Messina, invita la comunità di Messina ad uno spettacolo teatrale gratuito dal titolo “Scintille”, che si svolgerà martedì 29 ottobre alle ore 10:30 al “Palacultura Antonello da Messina”.

Lo spettacolo è parte integrante di un progetto finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato “Il Viaggio dell’Eroe: itinerari in-dipendenti”. Il progetto, frutto di una collaborazione della nostra comunità con La Casa sulla Roccia – Centro di Solidarietà Odv di Avellino e il Ce.Re.So. – Centro Reggino di Solidarietà OdV di Reggio Calabria, è indirizzato ai giovani con l’obiettivo di fare informazione/formazione per la sensibilizzazione sulle varie forme di dipendenza, proponendo stili di vita positivi attraverso la realizzazione di attività artistico-creative. Il progetto, nella sua fase iniziale, ha visto la collaborazione con l’I.I.S Antonello da Messina per lo svolgimento di alcuni incontri assembleari con lo scopo di informare i giovani studenti sui rischi legati alle sostanze.

Durante tutte le attività del progetto, il Centro F.A.R.O. si è avvalso della collaborazione di due attori del territorio di Messina, Stefano Cutrupi (Teatro dei 3 Mestieri) e Maria Pia Rizzo (Teatro dei Naviganti), e della scenografa e costumista Cinzia Muscolino, che hanno coordinato il laboratorio teatrale in vista della messa in scena.

Il teatro, in quanto strumento di comunicazione diretta, diventa veicolo per raccontare storie di dipendenza, ma anche di rinascita, crescita e cambiamento. Sul palco si esibiranno tre giovani studenti (Alessia Bitto, Vanessa Musolino ed Emanuele Pilato) e alcuni utenti della comunità F.A.R.O., unendo le loro esperienze e i loro vissuti in un racconto che esplora le sfide legate alle dipendenze e le strade verso la liberazione.

L’obiettivo è sensibilizzare soprattutto i giovani, si prevede infatti la presenza di studenti di molte scuole di Messina, ma anche gli adulti, sul tema delle dipendenze, stimolando riflessioni e interrogativi che avranno spazio in un dibattito al termine dello spettacolo. Ingresso libero e gratuito.