 Sciopero dei trasporti contro il genocidio, "Atm garantirà il servizio"

domenica 21 Settembre 2025 - 21:09

Messina. La partecipata precisa che i sindacati di base non sono riconosciuti aziendalmente. E anche chi aderisce domani dovrà svolgere il lavoro

MESSINA – Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per l’intera giornata del 22 settembre per solidarietà per il popolo palestinese, contro il genocidio, proclamato dai sindacati di base. Comunica Atm: “Si comunica che le Confederazioni nazionali delle organizzazioni sindacali Cub Trasporti, Adl Varese e Sgb hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore. Si rappresenta che non si tratta di sindacati riconosciuti aziendalmente. La percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali è pari allo 0%”.


Aggiunge la partecipata: “In ottemperanza alla vigente regolamentazione aziendale, tutti i lavoratori di questa Atm aderenti allo sciopero nazionale dovranno, comunque, garantire l’espletamento del servizio
dalle ore 06:30 alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30. Inoltre, durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla Legge 146/90 e successive modifiche”.

Le motivazioni dello sciopero generale contro la fornitura di armi di Israele e per la sicurezza nei luoghi di lavoro


La proclamazione dello sciopero riporta le seguenti motivazioni: “Contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi a Israele e l’assenza di un intervento concreto per dissociarsi dagli orribili crimini perpetrati dal governo di Israele. Per il sostegno incondizionato alla missione della Global Sumud Flotilla e la tutela dei volontari impegnati a portare aiuti al popolo palestinese. Per le sanzioni ad Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali con Israele. Contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari, in aggiunta ai 40 milardi di euro già previsti per il triennio in corso. Per la pace anche nel conflitto Russia-Ucraina e gli investimenti su Sanità, Scuola, Trasporti, Welfare il cui peggioramento approfondisce le disuguaglianze e la povertà esistente”.

E ancora: “Contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Per forti aumenti dei salari e delle pensioni. Per l’approvazione di una misura di salario minimo non inferiore a 12 Euro l’ora e per la reintroduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni all’andamento del costo della vita. Contro l’assenza di politiche sociali a cominciare dall’emergenza abitativa e la mancanza di piani di sviluppo dell’edilizia popolare. Per una seria riforma degli ammortizzatori sociali. Contro l’assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso e di superare la fase di forte conflittualità, innescando un processo di ulteriore deindustrializzazione e sfruttamento delle classi popolari e dei lavoratori. Contro le morti sul lavoro e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

