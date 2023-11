Sciopero generale di venerdì, Atm spa garantirà l’espletamento del servizio in precise fasce orarie - Tempostretto

tutti i lavoratori dell’Azienda trasporti dovranno comunque garantire l’espletamento del servizio fino alle 9,30 e dalle 12,30 a seguire. Le informazioni su eventuali disagi saranno comunicate tempestivamente sul sito di Atm

MESSINA – Lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato da Cgil e Uil per domani, venerdì 17, con adesione delle segreterie regionali Sicilia di Filt Cgil e Uiltrasporti, interesserà anche Messina. Dopo l’intervento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’astensione dal lavoro è stata ridotta a 4 ore, e precisamente dalle 9 alle 13.

Atm spa ha spiegato che, in ottemperanza alla vigente regolamentazione aziendale, tutti i lavoratori dell’Azienda trasporti dovranno comunque garantire l’espletamento del servizio fino alle 9,30 e dalle 12,30 a seguire. Le informazioni su eventuali disagi saranno comunicate tempestivamente sul sito di Atm SpA e tramite il canale Telegram. L’Azienda trasporti invita quindi l’ utenza a verificare sul sito web aziendale www.atmmessinaspa.it eventuali aggiornamenti in merito. Atm SpA si adopererà al fine di ridurre al minimo i disagi per l’utenza.