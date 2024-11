Sciopero generale ridotto a 4 ore, Atm: “Restano le fasce di garanzia”

In tutta Italia il settore del trasporto pubblico locale si fermerà dalle 9 alle 13

MESSINA – Anche Atm ha comunicato la riduzione a 4 ore dello sciopero nazionale in programma per domani, venerdì 29 novembre. In tutta Italia il settore del trasporto pubblico si fermerà dalle 9 alle 13, in ottemperanza all’ordinanza 200T del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. L’azienda messinese ha anche sottolineato che “in ottemperanza alla vigente regolamentazione aziendale, tutti i lavoratori di questa Atm aderenti allo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri dovranno, comunque, garantire l’espletamento del servizio dalle ore 06:30 alle ore 09:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30”.