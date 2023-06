Sciotto dice no a Mannino: "Trattativa chiusa, non iscriverò il Messina" - Tempostretto

Il presidente fa sapere che Mannino "non ha fornito alcuna garanzia" economica e lui non è intenzionato a iscrivere la squadra a queste condizioni

MESSINA – Il presidente Pietro Sciotto dopo settimane di silenzio interviene per precisare alcuni aspetti importanti e annuncia che dopo gli incontri con Fabrizio Mannino, che aveva manifestato l’interesse ad acquisire la società, la trattativa si è chiusa negativamente.

“Dopo un primo contatto avvenuto lunedì scorso – fa sapere il presidente Pietro Sciotto – mi sono confrontato con i rappresentanti del signor Mannino, impossibilitato ad essere presente per un improvviso improrogabile impegno a Palermo. Nello spirito della massima collaborazione ho esaminato una bozza di massima, scritta a penna, che prevedeva gli aspetti essenziali di un accordo mirato a concretizzare il passaggio di quote dell’Acr Messina, riservandomi di valutarla per dare una risposta ieri e chiedendo, alla parte potenzialmente acquirente, di esibire adeguate garanzie al documento preparato in bozza”.

Il nodo dirimente l’iscrizione

La trattativa che sembrava quasi in dirittura di arrivo appena due sere fa si è arenata nelle ultime ore quando a fronte della garanzie, che Sciotto dice di non aver ricevuto, Mannino sembra chiedesse di provvedere intanto all’iscrizione della squadra da parte del proprietario. Un punto su cui Sciotto era già stato chiaro lo scorso 18 maggio nell’incontro con la stampa.

“Purtroppo, dopo l’ulteriore contatto avvenuto ieri, il signor Mannino non ha fornito alcuna garanzia e non ha sottoscritto alcun accordo, neppure preliminare, nemmeno sulle proposte da lui formulate. Pertanto, la trattativa può considerarsi chiusa. Come affermato ripetutamente da tempo – conclude Sciotto -, e da ultimo lo scorso 24 maggio, con grande rammarico e dolore, non iscriverò la squadra al prossimo campionato”. Smentendo anche quando aveva dichiarato il sindaco Basile.

Nessun commento su Ilari

Il presidente Sciotto non ha fatto alcun riferimento all’altro imprenditore in campo Manuele Ilari. La trattativa con quest’ultimo non è stata ufficialmente chiusa, ma negli ultimi giorni la concentrazione era su quella con Mannino che sembrava più concreta. Quindi è da escludere che Ilari possa entrare in qualche modo in gioco in modo decisivo.

