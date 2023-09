Sciotto incontra Cuzzocrea, convenzione tra Messina e Università - Tempostretto

Studenti e dipendenti potranno fruire di una scontistica per gli abbonamenti

Il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, ha incontrato questa mattina il Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, per definire il rinnovo e l’ampliamento della convenzione con le istituzioni universitarie. Nello specifico, la novità di questa nuova stagione sportiva è costituita dal fatto che la convenzione in essere fra A.C.R. Messina ed SSD UniMe, sarà allargata anche all’Ateneo peloritano, i cui studenti e dipendenti potranno fruire di una scontistica per gli abbonamenti. Inoltre, il Messina donerà uno stock di abbonamenti a titolo gratuito all’Ateneo e promuoverà l’Università di Messina attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali. Iniziative promozionali già avviate in occasione della gara Messina-Turris. La convenzione con UniMe ed SSD UniMe riguarderà l’uso delle strutture del Polo Sportivo universitario e del Centro clinico, da parte dei calciatori.

“Sono contento di questo accordo che stiamo definendo con il Rettore Salvatore Cuzzocrea, persona che stimo e apprezzo per la sua disponibilità. Il coinvolgimento dell’Ateneo per noi è importante, perché abbiamo deciso di coinvolgere i giovani”.

Così il presidente Pietro Sciotto.

“L’Acr Messina fa parte del patrimonio della nostra città e cogliamo con soddisfazione la proposta di rinnovo con la SSD Unime, che stiamo valutando di ampliare come proposto dal presidente Sciotto, anche al nostro Ateneo. I valori aggregativi ed educativi dello sport si legano in maniera forte con la mission della nostra Istituzione”.

Afferma il rettore Salvatore Cuzzocrea.