ScN, Maddocco nuovo candidato: “Risultati innegabili, chi non li vede è in malafede”

Ma anche critiche per i settori sport e cultura

MESSINA – Il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice ha presentato, come ogni martedì, il nuovo ingresso nel partito. Si tratta di Nicola Maddocco. Lo Giudice ha affermato: “Possiamo sottolineare il suo attaccamento viscerale alla città di Messina, è un attento osservatore degli aspetti sportivi e sociali e talvolta è stato critico. Questo dimostra la sua onestà intellettuale”.

Maddocco si è poi presentato: “Ci sono dati oggettivi di come Messina stia cambiando, risultati innegabili e chi non li vede è in malafede. Ci sono state condizioni favorevoli? Il Pnrr? Ci sono state anche nei decenni precedenti. In questi anni c’è anche stato qualcosa in cui si poteva fare di più. Per me sono l’aspetto culturale e quello sportivo. Molti di noi non conoscono la storia di Messina, molti messinesi non conoscono nemmeno il museo. Ho tre figli piccoli e sono rimasto qui, vorrei che anche loro potessero restare. L’altro aspetto è quello sportivo. Cateno, permettimi di dire, sul calcio, sulla pallavolo, sul basket… Lo sport è una cosa, la ciaramedda può avere meno appassionati. Parlo del calcio perché è lo sport a cui sono più vicino. Il Messina andava in giro per l’Italia ed era Messina. La mia generazione ha vissuto gli anni belli, avevamo un vero motivo per essere orgogliosi a questa comunità. Questo senso di appartenenza va alimentato, dobbiamo far innamorare i bambini. Tutti dobbiamo lavorare in questo senso”. Maddocco sarà candidato al consiglio comunale nella lista di De Luca o di Basile? È lo stesso De Luca a ironizzare e lanciare il tema, perché Maddocco compirà 40 anni nel 2026. In base a quando si voterà, quindi, potrebbe essere nella posta di De Luca che accoglie gli under 40 o in quella di Basile.