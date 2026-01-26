Sconfitte Basket School Messina e Svincolati Milazzo, vince solo Barcellona

Nella 17ª giornata del campionato in Serie B Interregionale pesa il fattore casa per le messinesi ora appaiate a 16 punti in classifica

Sconfitta esterna per la EcoJump Messina Basket School, che esce battuta dal Palazzetto dello sport di Cosenza, campo di casa per l’occasione della Bim Bum Basket Rende, con il punteggio di 94-83 al termine di una gara condizionata da un primo tempo molto complicato sul piano delle percentuali e dell’intensità difensiva. I giallorossi pagano a caro prezzo un avvio troppo morbido e una lunga fase nella quale i padroni di casa trovano con continuità la via del canestro, costruendo un vantaggio che si rivela poi decisivo.

Brutta sconfitta fuori casa contro l’ultima della classe che frena la corsa dei ragazzi di coach Pippo Sidoti, sconfitta esterna anche per Milazzo che come da tradizione negativa ormai paga un ultimo quarto sanguinoso. Avanti nel primo quarto (16-23) chiude avanti seppur di un punto a metà fare sul 36-37. La parità nel terzo quarto (17-17) li manda agli ultimi dieci minuti ancora in partita ma il tonfo è dietro l’angolo. Brindisi ne mette 21, il miglior quarto in termini di realizzazione, Milazzo si ferma a 13 e questo divario genera praticamente la differenza sul tabellone finale 74-67.

Unica a vincere tra le messinesi il Barcellona che nello scontro diretto contro Castellaneta dopo due quarti equilibrati (46-48 all’intervallo) rischia di vanificare il vantaggio ottenuto al terzo tempo di gioco. Nel finale gli ospiti impattano e dall’84-84 non si schioda e si gioca l’overtime dove i longanesi prevalgono 95-92. Altro overtime anche tra Molfetta e Reggio Calabria terminati 90-90 i quattro quarti regolamentari e poi di misura, 98-99, vincono i reggini. Vince Ragusa che resta capolista, a dieci lunghezze le tre messinesi Basket School Messina, Svincolati Milazzo e Barcellona la zona rossa è lontana ma anche i primi posti.

Rende – Basket School Messina 94-83

Sidoti parte con il quintetto composto da Busco, Vinciguerra, Iannicelli, Warden e Chakir. Subito una serie di botta e risposta tra Cagnacci, Vinciguerra, Busco, Cavalieri e Chakir, ma Rende sfrutta le prime disattenzioni difensive degli ospiti e la precisione dalla lunetta. Dopo un iniziale equilibrio, in cui merita la citazione la stoppata di Iannicelli su Yeyap, i calabresi prendono progressivamente fiducia, allungando grazie ai viaggi in lunetta e alle triple di Boccasavia e Yeyap. Il primo quarto si chiude sul 27-19, con i giallorossi che faticano a trovare continuità offensiva e pescano una sola tripla con Chakir.

Nel secondo periodo la EcoJump Messina non riesce a invertire l’inerzia. Le percentuali restano basse, mentre Rende continua a colpire sia dall’arco che dalla linea dei liberi. La gara si innervosisce e non mancano episodi contestati, con una direzione arbitrale che lascia più di un dubbio, tra falli fischiati e altri non sanzionati, come il frettoloso tecnico a Sakovic (tre falli in una manciata di possessi). Dovera, Boccasavia, Cagnacci e Diakhate timbrano con regolarità dalla lunga distanza, Messina fatica a trovare canestri dal campo e il margine si amplia fino al +20. All’intervallo lungo il tabellone recita 51-33 dopo un canestro di Chakir. A fare la differenza sono soprattutto i numeri: Rende chiude il primo tempo con 6/11 da tre punti, Messina con appena 1/11.

Al rientro in campo i giallorossi provano a reagire affidandosi all’orgoglio e alla qualità dei singoli, ma l’inizio è complicato con Rende che tira sette liberi nei primissimi possessi e vola sul 58-35 dopo il 3/3 dalla lunetta di Cavalieri. Sei punti consecutivi di Yeyap, quattro di Vinciguerra e due a testa per Chakir e Iannicelli per il 64-44. Schifeo firma il massimo vantaggio sul +22, con Messina che rialza la testa nel momento più delicato: altri sette punti di Vinciguerra (21 per lui un questo momento della gara), Chakir e Warden mandano le due squadre all’ultimo riposo sul 68-55.

Nell’ultimo periodo Messina cambia volto: l’intensità difensiva cresce, l’attacco ritrova ritmo e precisione, e arriva una rimonta che riapre completamente la partita. Da squadra con i canestri di Chakir, Warden, Vinciguerra e Busco che dopo una palla rubata appoggia al tabellone il canestro del 72-69, certificando un parziale complessivo di 25-6. Nel momento migliore di Messina, però, arrivano gli episodi che spezzano l’inerzia: le triple di Boccasavia e Dovera, alcuni fischi offensivi che penalizzano i giallorossi e soprattutto il canestro del possibile -3 di Chakir non convalidato nonostante una evidente interferenza di Yeyap. È l’episodio che, unito alla palla persa da Busco, fa scendere i titoli di coda sul match: nel finale Rende è più lucida e cinica, chiude la gara dalla lunetta e con l’ultima tripla di Cavalieri spegne definitivamente le speranze di rimonta di Messina.

Risultati 17ª giornata

Brindisi – Svincolati Milazzo 74-67

Molfetta – Reggio Calabria 98-99*

Barcellona – Castellaneta 95-92*

Monopoli – Matera 77-79

Bari – Ragusa 78-87

Catanzaro – Corato 77-73

*overtime

Classifica girone F

Ragusa 26

Viola Reggio Calabria 24

Matera, Brindisi 22

Monopoli 20

Academy Catanzaro 18

Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Barcellona, Molfetta 16

Castellaneta 14

Corato 12

Mola, Rende 6

Adria Bari 4