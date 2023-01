Scontro auto-moto nella notte a Tremestieri, grave 22enne - Tempostretto

Ad avere la peggio il centauro, condotto in codice rosso al Policlinico

MESSINA – Un 22enne è rimasto seriamente ferito la scorsa notte in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi lungo la Statale 114 a Tremestieri, all’altezza della scuola “Gaetano Martino”. Il giovane viaggiava a bordo di una moto scontratasi, per cause ancora in corso di accertamento, con una Fiat Panda. Immediati i soccorsi, in seguito ai quali il 22enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ferite lievi per il conducente dell’auto.