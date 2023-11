Scontro d'alta classifica per il Messina Futsal che ospita Sammichele - Tempostretto

Pugliesi a 12 punti in classifica, il Messina Futsal ne ha 10. Calcio d'inizio al PalaLaganà di Montepiselli alle ore 16

MESSINA – I giallorossi del Messina Futsal attendono oggi in casa il Sammichele nella 6ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Al PalaLaganà di Montepiselli si troveranno di fronte, leggendo la classifica, due delle squadre che hanno approcciato meglio la regular season. I pugliesi sono attualmente secondi con 12 punti all’attivo, insieme a Mascalucia C5 e Futsal Canicattì, ad una sola lunghezza dalla capolista New Taranto, i giallorossi quinti a quota 10. Prevista, quindi, una partita molto interessante sotto l’aspetto tecnico ed agonistico.

Sul positivo avvio di stagione della compagine peloritana, si è espresso, in settimana, l’universale Andrea Consolo: “Aver raggiunto questa categoria è un punto di orgoglio per noi e per l’intera città, che spero ci dia sempre il giusto sostegno, come ha fatto fin ora. Lo sforzo profuso da noi atleti, dallo staff e da tutta la società è evidente e sta dando i suoi frutti”.

L’allenatore Salvatore Battiato dovrà fare a meno del portiere Federico Venuto, alle prese con un infortunio muscolare, mentre verranno valutate le condizioni del capitano Giuseppe Coppolino. Arbitreranno in confronto, che inizierà alle ore 16, i signori Diego Loris Mitri di Abano Laziale e Roberto Galasso di Aprilia (cronometrista Salvatore Cucuzzella di Ragusa).

Programma e classifica

Sesta giornata serie A2 (girone D): Audace Monopoli-Bitonto Futsal; Dream Team Palo del Colle-Futsal Canicattì; Mascalucia C5-Ecosistem Lamezia; Aquile Molfetta-New Taranto; Messina Futsal-Sammichele; Gear Piazza Armerina-Città di Palermo.

Classifica: New Taranto 13; Mascalucia C5, Futsal Canicattì e Sammichele 12; Messina Futsal 10; Dream Team Palo del Colle, Bitonto Futsal e Gear Piazza Armerina 6; Audace Monopoli 4; Ecosistem Lamezia e Aquile Molfetta 3; Città di Palermo 1.

Articoli correlati