Scontro salvezza tra Casertana e Messina, per entrambe novità in panchina

Calcio d'inizio sabato alle ore 17:30 allo stadio "Alberto Pinto", i biancoscudati arrivano a questa sfida salvezza dopo una settimana travagliata

MESSINA – Il Messina non ha risolto la crisi tecnica nel migliore dei modi ma il cambio c’è stato. Lunedì sera col Crotone in panchina c’era Modica, per la sfida di sabato pomeriggio contro la Casertana ci sarà il nuovo allenatore Simone Banchieri. Oltre ad essere quindi una sfida tra squadre che lottano per non retrocedere sarà anche una sfida tra due squadre che presentano novità recenti in panchina. La Casertana ha da poco, una giornata prima del Messina, cambiato guida tecnica.

All'”Alberto Pinto” di Caserta, sfida in programma alle ore 17:30 di sabato, sarà fondamentale per il Messina ottenere i tre punti proprio su una diretta rivale. Al momento attuale i biancoscudati giocherebbero il playout contro la formazione campana, le due distano 4 punti. Nel peggiore dei casi per i siciliani, quindi sconfitta, il divario aumenterebbe a 7 e mantenendo la terzultima posizione da regolamento con 9 punti di differenza l’eventuale playout neanche si giocherebbe.

Il Messina sarà atteso da delicati scontri diretti nelle prossime settimane e il cambio d’allenatore servirà, si spera, a dare la scossa all’ambiente, provando anche a rivitalizzare alcuni calciatori apparsi spenti in questi ultimi mesi. Sull’impronta che Banchieri potrà dare alla squadra, vedrà i calciatori solo quest’oggi durante la rifinitura in Calabria, siamo dubbiosi possa essere evidente già da sabato e quindi immaginiamo che il Messina scenderà in campo a Caserta con il pilota leggermente automatico senza quindi snaturarsi troppo per questa prima del tecnico torinese in panchina. La speranza è che, come settimana scorsa alla prima di Pavanel sulla panchina della Casertana e in uno scontro diretto salvezza contro la Turris, arrivino tre punti per gli ospiti, così anche il Messina possa far festa allo stesso modo.

A dirigere la sfida Francesco D’Eusanio di Faenza, coadiuvato da Marco Pilleri di Cagliari e Salvatore Nicosia di Saronni, quarto ufficiale Andrea Giordani di Aprilia. Nella passata stagione il signor D’Eusanio ha diretto due volte il Messina, in entrambe le volte i biancoscduati giocavano in trasferta e sono stati sconfitti per una rete a zero con Sorrento (rigore di De Francesco alla mezz’ora) e Giugliano (rete allo scadere di Salvemini su calcio d’angolo); mentre ha diretto la Casertana nel pari a reti bianche contro il Potenza nella sesta giornata del girone d’andata. Altro precedente, più datato sempre col Messina, nella stagione 2020/2021 in Serie D, e sempre in trasferta, quando la truppa dell’allora allenatore Novelli pareggiò 1-1 sul campo dello Polisportiva Santa Maria.

L’avversario Casertana

Dopo ventidue giornate e 20 punti ottenuti la società ha cambiato allenatore e nello scorso turno Massimo Pavanel ha trovato un’importante vittoria nella sfida salvezza contro la Turris. I corallini erano passati in vantaggio ma la formazione ospite ha ribaltato la gara grazie alla doppietta di Vano, l’attaccante è arrivato dall’Avellino in questa finestra invernale ed è già stato decisivo.

La Casertana ha interrotto un digiuno di punti che durava da quattro partite in cui erano arrivate altrettante sconfitte, gli ultimi punti erano arrivati l’8 dicembre, vittoria fuori casa contro il Crotone, mentra la vittoria in casa manca dalla sfida con la Cavese del 21 ottobre dello scorso anno. Al momento ha 23 punti frutto di quattro vittorie e undici pareggi. In quanto a reti realizzate è di poco sotto il Messina, 17 le reti dei campani contro le 18 del Messina, la Casertana però ha una difesa migliore avendo subito solo 26 reti fin qui in stagione, dodici meno dei biancoscudati. Il ruolino di marcia in casa

Tra le file della Casertana ci sono due ex recenti del Messina, Mattia Matese e Filippo Damian, quest’ultimo negli ultimi due incontro disputati contro il Messina al “Franco Scoglio” ha sempre segnato. Nella prima sfida mister Pavanel ha schierato i suoi con un 3-4-2-1, senza quindi andare a rivoluzionare lo schieramento che Iori aveva adottato nelle ultime giornate, che vedeva Zanellati tra i pali, linea difensiva composta da Heinz, Kontet e Gatti, a muoversi a tutta fascia Paglino da una parte e Falasca dall’altra con Bianchi e Proia mediani; dietro la punta Vano agivano Deli e Collodel.

I precedenti tra Messina e i campani

All’andata partita dal sapore amaro per il Messina. La squadra di Modica conduceva sciorinando calcio per 2-0 dopo il primo tempo, reti di Petrungaro e Luciani. Nella ripresa la squadra finì per abbassarsi troppo e subire le reti, senza troppo merito dei campani, di Carretta e l’ex Damian su rigore. Al termine di quella sfida, era il 20 settembre, in conferenza stampa mister Modica a sorpresa annunciò dimissioni irrevocabili. Poi la mattina seguente, spinto dall’affetto dell’ambiente e dalla rinnovata fiducia del presidente, il passo indietro. Era appena un girone fa, ma sembra passata una vita.

Nella passata stagione la sfida tra le due squadre arrivò abbastanza presto alla seconda giornata. Nell’andata giocata in riva allo Stretto pareggio per 1-1 firmato dalla conclusione di Ragusa sporcata da Anastasio nella sua porta e poi dal successivo gol dell’ex di Damian. Nel girone di ritorno la vittoria esterna per 2-0, con un Emmausso in stato di grazia, che è stato lo spartiacque delle stagione biancoscudata.

Scorrendo ancora più indietro dal 2013 al 2017 i precedenti vedono un sostanziale equilibrio nei 10 precedenti con tre vittorie a testa e quattro pareggi. L’ultima vittoria dei campani al Franco Scoglio risale al 28 settembre 2014, sesto turno di campionato con la Casertana che dilagò per 5-1, archiviando la sfida già nel primo tempo per 5-0.

