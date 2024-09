Un Messina a due facce fa e disfa, contro la Casertana finisce pari

Il Messina avanti 2-0 dopo il primo tempo si fa riprendere. Ancora amnesie difensive e episodi a sfavore

MESSINA – Nella quinta giornata di campionato il Messina pareggia 2-2 contro la Casertana nell’anticipo del girone C il Messina getta via ancora punti in casa. Stavolta è stato anche peggio che all’esordio contro il Potenza. Il Messina chiude il primo tempo in vantaggio per 2 a 0, reti di Petrungaro e Luciani con i campani che sembrano non essere nemmeno in campo. Nella ripresa ancora una leggerezza difensiva porta alla rete di Carretta e poi il rigore che l’ex Damian segna sulla ribattuta dopo che Curtosi aveva intuito e parato.

La serata era iniziata con il ricordo di Totò Schillaci, uno striscione in Curva Sud, ancora semideserta, recita “Ciao Totò! Di Messina vanto e gloria”. I calciatori di entrambe le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo con delle maglie commemorative. È stato letto il messaggio del capitano Bellopede dallo speaker ed è stato ricordato Christian Argurio. Prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio poi il via alla sfida col Messina che trovava la rete dopo neanche un minuto.

Novità di formazione per mister Modica che manda per la prima volta in campo da titolare Petrucci. Manca ancora Frisenna e a completare il centrocampo ci sono Pedicillo e Garofalo. In difesa torna Lia a destra e Ortisi a sinistra, centrali Manetta e Rizzo, quest’ultimo torna titolare dopo la prima giornata con Curtosi confermato in porta. Il tridente d’attacco è lo stesso di Crotone con Anatriello, Luciani e Petrungaro. Nella ripresa ci sarà spazio per la prima presenza di Morleo.

La classifica del girone C vede il Messina aggiungere un solo punto ma altri numeri da segnalare sono gli otto cartellini gialli sventolati dall’arbitro nei confronti dei calciatori locali. Un metro di giudizio rivedibile anche se sul rigore concesso contro Manetta ci sono pochi dubbi. Il Messina conferma i problemi in difesa, ma al tempo stesso i punti arrivano in casa ma l’impressione è che si conceda poi troppo e come lo scorso anno dalla vittoria il Messina termina con un pareggio contro la Casertana al Franco Scoglio e con Damian a punire la sua ex squadra.

Primo tempo

Pronti via al primo minuto va a segno il Messina praticamente alla prima azione. Cross da sinistra di Ortisi in mezzo all’area incornata di testa di Petrungaro e dopo cinquanta secondi i biancoscudati sono avanti. La risposta della Casertana si concretizza qualche minuto dopo con il primo angolo della partita, bravo Curtosi nell’uscita alta a trattenere la sfera. Messina che ha tanto spazio e al 15′ con Pedicillo tra le linee può attaccare in parità numerica, palla dietro la linea difensiva per Luciani che manca il controllo che poteva lasciarlo da solo davanti a Zanellati, alle sue spalle Petrungaro arriva in corsa e colpisce di prima col mancino, ma viene contratto in angolo.

Passano due minuti e il Messina raddoppia. Palla persa dalla Casertana in mezzo al campo, Garofalo manda in profondità per Luciani che è in gioco con la linea difensiva campana che non lo manda in fuorigioco. Il centravanti biancoscudato salta Zanellati e poi da posizione defilata gonfia nuovamente la rete. Solo il Messina in campo in questa prima metà di primo tempo con Anatriello che ha due occasioni ravvicinate e sulla seconda il Messina protesta per un calcio di rigore dopo un contatto in area, ma Anatriello va giù troppo facilmente. Superata da poco la mezz’ora Iori cambia assetto tattico, toglie Matese dal campo, ex della sfida, e butta nella mischia Paglino che si posiziona in posizione avanzata a destra.

Al 38′ ancora Messina pericoloso dalla distanza, Petrucci prende la mira da 30 metri abbondanti e cerca il bersaglio grosso, palla di poco fuori. La Casertana non ha ancora tirato in porta superati i quaranta minuti e al 43′ altra azione pericolosa con Ortisi che crossa da sinistra e Lia che conclude a destra impallinato però da Anatriello. Nel finale concesso un minuto di recupero e il Messina ha ancora una chance sfruttando tanto campo libero che la Casertana lascia. C’è lentezza però nel trasferire la sfera verso il fronte sinistro con Petrungaro libero, Pedicillo prova la conclusione personale e poi quando i campani chiudono gli spazi si opta per la conclusione da fuori di Petrucci abbondantemente alta. Ultima azione del primo tempo.

Secondo tempo

Si riparte nella ripresa con lo stesso spartito e al 47′ Messina subito pericoloso, Petrungaro mette palla al centro, prova la girata al volo dall’altra parte Anatriello ma la conclusione esce strozzata ed è facile preda di Zanellati. Al 51′ ancora biancocudati pericolosi, Lia scende a destra e mette al centro con Petrungaro che prova in acrobazia e Zanellati deve allungare in angolo. Occasione per la Casertana al 59′, mischia in area piccola del Messina in seguito ad un calcio d’angolo Mancini prova la zampata da pochi metri e Curtosi respinge.

Superata l’ora di gioco Iori cambia ancora, fuori Salomaa e dentro Bakayoko. Squadre lunghe e Messina che al 67′ si fa beffare con Carretta che ha troppa libertà ad avanzare sulla fascia sinistra con Rizzo e Ortisi ammoniti che non vanno contrasto, rientra sul sinistro il numero 7 campano e batte Curtosi sul primo palo. Gli ospiti al 70′ esauriscono i propri cambi, mentre il Messina non ne ha ancora operati, fuori Proia, Asencio, Carretta dentro Damian, Iuliano e Capasso.

Mentre il Messina attende per cambiare Bakayoko semina il panico sulla fascia destra avversaria e Manetta gli fa un blocco cestistico appena dentro l’area di rigore. L’arbitro Baratta indica subito il dischetto, a battere il rigore l’ex Damian, intuisce Curtosi che manda sul palo, la sfera resta però davanti la porta e Damian sulla ribattuta segna. Arrivano finalmente i cambi di Modica che nel giro di pochi minuti toglie dal campo Ortisi, Anatriello, Garofalo, Petrucci e Petrungaro, al loro posto entrano Morleo, Cominetti, Frisenna, Anzelmo e Mame Ass.

All’85’ occasione per il Messina con Cominetti che riceve un regalo dalla difesa casertana, prova ad andare verso la porta e troppo tardi la passa a Luciani solo e anche male con l’attaccante che non può arrivare sulla sfera. Passa appena un minuto e altra chance con lo stesso Luciani che prova dalla distanza ma è centrale. Nel secondo dei cinque minuti di recupero Luciani riceva palla in area, la difende e tenta la conclusione in porta si immola Paglino e devia in angolo. La partita si chiude con la Casertana che batte un calcio d’angolo messo fuori dalla difesa biancoscudata.

Acr Messina – Casertana 2-2

Acr Messina (4-3-3): Curtosi; Lia, Manetta, Rizzo, Ortisi (dal 80′ Morleo); Pedicillo, Petrucci (dal 78′ Anzelmo), Garofalo (dal 78′ Frisenna); Anatriello (dal 85′ Cominetti), Luciani, Petrungaro (dal 78′ Mame Ass).

In panchina: Krapikas, Di Bella, Mamona, Marino, Re, Salvo, Adragna.

Allenatore: Giacomo Modica.

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Gatti, Bacchetti, Falasca; Bianchi, Matese (dal 31′ Paglino); Carretta (dal 70′ Capasso), Proia (dal 70′ Damian), Salomaa (dal 63′ Bakayoko); Asencio (dal 70′ Iuliano).

In panchina: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Kontek, Satriano, Deli, Collodel, Rocca.

Allenatore: Manuele Iori.

Marcatori: Petrungaro 1′ (M), Luciani 17′ (M), Carretta 67′ (C), Damian rig. 77′ (C).

Ammoniti: Petrucci 8′ (M), Rizzo 16′ (M), Pedicillo 32′ (M), Carretta 40′ (C), Petrungaro 53′ (M), Bacchetti 56′ (C), Manetta 76′ (M), Frisenna 80′ (M), Mame Ass 88′ (M), Lia 90′ (M).

Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 1’ + 5’.

Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano.

Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 & Federico Linari di Firenze.

Quarto ufficiale: Alessandro Femia di Locri.

Note: spettatori 1882 presenti compresi gli abbonati.

