Il Messina si illude, l'ex Damian la riporta sulla terra. Con la Casertana è pari - Tempostretto

Il Messina fa la partita al "Franco Scoglio" e passa meritatamente in vantaggio nella ripresa. Ancora una disattenzione difensiva però fa sfumare i tre punti

MESSINA – Il Messina torna a fare punti dopo la sconfitta contro il Sorrento, ma il pari arrivato al “Franco Scoglio” contro la Casertana va stretto alla formazione locale. I campani si difendono ma comunque colpiscono una traversa con Curcio, poi c’è solo il Messina in campo che ha il possesso della palla ma non si sblocca. Nella ripresa doppia chance per Plescia, poi Ragusa gioca un ruolo fondamentale nel vantaggio del Messina. I peloritani però pagano per l’ennesima volta una disattenzione difensiva e l’ex Damian pareggia alla prima occasione.

Ad inizio match nella formazione locale mister Modica rischiera tra i pali Fumagalli in difesa Lia, Manetta, Ferrara e Ortisi, con loro in campo arrivò la vittoria senza subire reti contro l’Avellino. A centrocampo ritorna titolare il messinese Giunta con Franco e Frisenna. Imprescindibile nel tridente offensivo Emmausso (partito titolare in sei partite su sei del campionato, come Fugamalli e Frisenna) con Plescia e Cavallo, quest’ultimo preferito a Ragusa che parte dalla panchina.

Si tratta del terzo pareggio del Messina, il secondo in casa dopo essere stati in vantaggio. Un problema che si sta riproponendo con la squadra spesso rimontata dopo essere passata in vantaggio. Va dunque in archivio il recupero della seconda giornata e alla classifica del Messina nel girone C si aggiunge un punto, la squadra del presidente Sciotto ne ha adesso sei dopo sei partite giocate.

Primo tempo

La partita inizia con la curva sud che si fa sentire e la Casertana inizia ultra difensiva con una linea a cinque. Il Messina prova a costruire gioco ma gli spazi sono chiusi e gli ospiti provano a colpire negli spazi che la squadra di Modica lascia. Primo squillo al 7′ è dei rossoneri campani con Carretta che scappa sulla destra e serve a rimorchio fuori area l’ex Damian la cui conclusione col destro è abbondantemente alta. Al 12′ risponde il Messina, in contropiede Plescia è fermato irregolarmente da Celiento, dalla punizione da oltre 30 metri battuta da Emmausso Venturi, portiere della Casertana, deve deviare in angolo. Biancoscudati ispirati in questo avvio che provano ancora la conclusione da fuori con Ortisi e Cavallo, ma va aggiustata la mira.

Al 21′ primo pericolo vero anche per il Messina con Carretta che da destra trova la testa di Curcio la cui conclusione si stampa sulla traversa. Continuano a soffrire i locali sulla propria fascia sinistra presidiata da Ortisi con Carretta. Alla mezz’ora Cavallo salta Casoli, sul suo cross respinto parte il tre contro tre della Casertana col solito Carretta che a destra prova a servire un compagno al centro ma Franco spazza via, la partita è più viva che mai. Al 33′ buona combinazione con Plescia che passa la palla e si inserisce, Emmausso chiude il triangolo con il compagno ma il centravanti biancoscudato è pizzicato in posizione di fuorigioco. Poche occasioni nel finale di tempo, l’unica concreta arriva all’interno dei due minuti di recupero ed è per il Messina con Plescia che difende bene palla al limite dell’area e impegna Venturi che è attento a respingere. Si torna negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa mister Cangelosi sostituisce probabilmente il migliore dei suoi nel primo tempo, Carretta, e da spazio a Toscano; nessun cambio per mister Modica. Al 53′ occasione per il Messina che carambola sui piedi di Plescia, lancio dalla retroguardia biancoscudata, la difesa della Casertana sorpresa e Celiento cade. Il rimpallo favorisce Plescia che ha il possesso del pallone ma si prende troppo tempo per calciare e viene rimontato da dietro. Il Messina spinge e al 56′ si crea un’altra occasione: verticalizza Frisenna, Plescia allarga per Cavallo che salta il suo avversario e crossa. Emmausso controlla e metto al centro per Plescia che si infrange ancora una volta sulle mani di Venturi, miracolo del portiere casertano che respinge da pochi passi.

Cambia mister Modica all’ora di gioco fuori Emmausso e Giunta, dentro Ragusa e Tropea, quest’ultimo va a fare il terzino a sinistra con Ortisi che scala a centrocampo. Il Messina, con l’aiuto della Casertana, passa in vantaggio al 66′. Buon anticipo in mezzo al campo con Ortisi che porta palla quasi al limite dell’area e scarica a sinistra per Ragusa, l’esterno biancoscudato lascia partire una conclusione che probabilmente sarebbe terminata fuori ma in scivolata Anastasio beffa il suo portiere. La Casertana protesta perché il guardalinea aveva alzato la bandierina ma l’arbitro convalida.

Al 77′ pareggia la Casertana, il Messina scoperto e con Plescia a terra, lascia una prateria a destra. Bravo Anastasio a giocare in verticale per Damian che entra in area e con freddezza incrocia di destro e batte Fumagalli sotto la curva sud. Nel finale dentro Luciani e Zunno per Plescia e Cavallo con mister Modica che prova a cercare la rete del nuovo vantaggio con un tridente tutto nuovo rispetto all’undici di partenza. Il Messina è tramortito e meno dominante in questi minuti finali, la Casertana ha qualche occasione in più come all’89’ quando arriva alla conclusione dalla distanza con Toscano. Quattro minuti di recupero nel finale, nel primo subito Fumagalli deve mettere una pezza sulla conclusione di Toscano che stavolta aveva aggiustato la mira. L’ultima occasione è del Messina che in tre contro tre però non riesce a costruire la conclusione verso la porta. Il finale amaro è un pareggio che potrebbe anche essere stretto.

Acr Messina – Casertana 1-1

Acr Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara, Ortisi; Frisenna, Giunta (dal 60′ Tropea), Franco; Cavallo (dal 86′ Zunno), Plescia (dal 86′ Luciani), Emmausso (dal 60′ Ragusa).

In panchina: Di Bella, De Matteis, Salvo, Pacciardi, Polito, Darini, Buffa.

Allenatore: Giacomo Modica.

Casertana (5-4-1): Venturi; Calapai (dal 75′ Paglino), Celiento, Sciacca, Anastasio, Casoli; Carretta (dal 46′ Toscano), Proietti (dal 73′ Tavernelli), Damian, Curcio; Montalto.

In panchina: Marfella, Soprano, Matese, Galletta, Del Prete, Cadili.

Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

Marcatori: Anastasio 66′ autogol, Damian 77′ (C).

Ammoniti: Sciacca 11′ (C), Franco 19′ (M), Damian 27′ (C), Toscano 48′ (C), Ragusa 69′ (M).

Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 2’ + 4’.

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno & Marco Colaianni di Bari.

Quarto ufficiale: Mauro Gangi di Enna.

