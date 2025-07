Scontro tra moto e bici di un rider in via Tommaso Cannizzaro, due feriti

Messina. Incidente notturno al semaforo e intervento delle ambulanze e della polizia

MESSINA – Un impatto notturno tra una moto e una bici al semaforo di Via Tommaso Cannizzaro, all’incrocio con il viale Italia. Intorno alla mezzanotte lo scontro: da una parte due persone sulla moto e dall’altra un rider in bicicletta, impegnato nella consegna di cibo a domicilio. A terra due giovani, motociclista e rider, coscienti ma feriti. E gli operatori delle ambulanze, alle 0.45 circa, hanno provvveduto al soccorso e poi al trasporto in ospedale.

Da verificare le loro condizioni, in particolare del giovane srilankese in bici.

Tante le persone in strada. Sul posto gli agenti della polizia. Indagini in corso per capire la dinamica dell’incidente.