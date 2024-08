Scorsese all’Horcynus Festival, in collegamento dialoga con il gesuita Spadaro

Il regista tocca il tema della fede nella vita privata e professionale

MESSINA – Sabato 3 agosto alle 21, alla presentazione del libro “Dialoghi sulla fede” l’Horcynus Festival di Capo Peloro ospiterà in video collegamento Martin Scorsese. Un grande momento per la manifestazione, con il regista premio Oscar che dialogherà con il gesuita Antonio Spadaro, toccando i temi della fede nella vita privata e professionale.

Il loro dialogo, in realtà, è partito nel 2016 a New York, quando padre Spadaro ha incontrato Martin Scorsese per parlare di “Silence”, il film che il regista italoamericano ha dedicato alle persecuzioni dei gesuiti in Giappone. Sabato il teologo, saggista e attuale sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura, sarà presente all’evento e resterà per la proiezione della stessa pellicola basata sul pluripremiato romanzo di Shusaku Endo.