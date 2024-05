Scoutball, i gruppi Messina 10 e Messina 3 vincono nelle tre categorie

La tredicesima edizione del torneo ha visto impegnati più di 300 scout della Zona dello Stretto

MESSINA – Il Torneo di Scoutball dello Stretto si conferma più di una semplice competizione sportiva: è l’espressione della gioia di stare insieme e condividere i valori fondamentali dello scautismo. Questo spirito di comunità e fratellanza ha animato ogni momento del 13° torneo annuale, tenutosi lo scorso 25 e 26 maggio, che ha visto la partecipazione entusiastica di 307 scout atleti e oltre 200 supporter tra genitori e altri scout.

Il Torneo di Scoutball dello Stretto è stato un’occasione per celebrare lo sport e i valori dello scautismo in un ambiente di gioia e divertimento, consolidando il senso di appartenenza e l’impegno verso gli ideali scout. Questa giornata memorabile, trascorsa presso i Campetti della Parrocchia di Pompei, rimarrà impressa nella memoria di tutti i partecipanti.

Il Messina 10 vince tra i Lupetti

Fin dall’inizio, l’evento ha trasmesso un senso di allegria e unità, con il Torneo dei Lupetti che ha dato il via alle celebrazioni. Il gruppo scout Messina 10 ha dimostrato il suo spirito di squadra e la sua abilità, aggiudicandosi il primo posto. La competizione amichevole ha visto anche Messina 13 A e Messina 13 B emergere, conquistando il secondo e terzo posto.

Miglior Giocatore: Mattia (Messina 10). Miglior Giocatrice: Giorgia (Messina 3). Fair Play: Alessia (Ganzirri 1).

Bis Messina 10 tra Esploratori e Guide

Nel pomeriggio, il Torneo della Branca E/G ha rivelato ancora una volta il talento del gruppo scout Messina 10, che ha ottenuto una vittoria anche in questa categoria. Il gruppo scout Messina 14 di Tremestieri e Messina 3 hanno completato il podio, mostrando grande impegno e spirito sportivo.

Miglior Giocatore: Matteo (Messina 10). Miglior Giocatrice: Cristina (Messina 3). Fair Play: Simone (Ganzirri 1).

Il Messina 3 si aggiudica il torneo dei più grandi

La domenica, il Torneo della Categoria R/S-Capi ha visto il trionfo del gruppo scout Messina 3, seguito da Messina 4 e dalla squadra “Zona dello Stretto” composta da Capi scout di vari gruppi. Giuseppe Manganaro, ha espresso grande soddisfazione al termine del torneo. “Un momento memorabile,” ha dichiarato con entusiasmo congratulandosi con tutti i partecipanti dai capi scout ai ragazzi per aver testimoniato i valori dello scautismo. Miglior Giocatore: Denis (Messina 4). Miglior Giocatrice: Alice (Messina 10). Fair Play: Riccardo (Messina 13).

Soddisfazione dagli organizzatori del Messina 13

L’evento ha anche offerto un momento per riflettere sui valori dello scautismo, con la presenza simbolica di Baden Powell (rappresentato da Rosario Ciccolo), Olave (Viviana Trocino) e “una ragazza di oggi” (Martina Santoro), che hanno ricordato a tutti i presenti l’importanza di vivere secondo la legge scout. Un plauso speciale va ai Capi del gruppo Messina 13, che hanno organizzato l’evento con passione e dedizione e a Marco D’Amico, uno degli storici organizzatori, giunto a Messina per l’occasione in veste di arbitro. Gli arbitri Alberto Fulco, Giuseppe Manganaro, Alessio Millecro, Gabriele La Fauci, Emanuele Carlo e Agostino Morabito che con il loro spirito di servizio, hanno contribuito a rendere il torneo un successo.

In un’intervista post-evento, Daniele Caliri, uno degli organizzatori, ha espresso le sue sensazioni: “È stato un mix di emozioni. Siamo felici che tutto sia andato bene, ma allo stesso tempo un po’ stanchi dopo giorni di preparativi e coordinamento. In ogni caso, vedere i ragazzi divertirsi e partecipare con entusiasmo è stata la nostra più grande soddisfazione”. Daniele ha poi condiviso il momento più memorabile del torneo: “Difficile sceglierne uno solo. Ma se proprio devo, direi la premiazione. Vedere i sorrisi dei ragazzi quando ricevevano i trofei e i premi speciali è stato indimenticabile. È lì che capisci quanto valga la pena organizzare un evento come questo”.