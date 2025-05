Screening oncologici gratuiti a Pizzo con “Sole di Speranza” e Lilt

Presso l’ospedale di Pizzo si terranno tre giornate di screening gratuiti, grazie all’impegno delle associazioni del territorio

PIZZO – La prevenzione oncologica diventa protagonista con un’iniziativa che coniuga salute e solidarietà. Il 7, 14 e 21 giugno 2025, presso gli ambulatori dell’Ospedale di Pizzo, i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening oncologici, un’opportunità essenziale per promuovere la diagnosi precoce.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Sole di Speranza”, in collaborazione con la LILT di Vibo Valentia, e gode del supporto di Avis Pizzo, Comunità Creativa e del patrocinio del Comune di Pizzo. L’obiettivo principale è offrire un servizio gratuito e facilmente accessibile, con particolare attenzione alle persone che incontrano difficoltà nell’accesso alle cure specialistiche.

Un impegno concreto per la prevenzione

Durante le tre giornate dedicate alla prevenzione oncologica, medici e volontari qualificati saranno a disposizione per visite mediche gratuite e consulenze specialistiche. La prevenzione è un pilastro fondamentale per la salute pubblica e questa iniziativa vuole sensibilizzare la comunità sull’importanza di aderire agli screening.

«Prevenire è vivere» ha dichiarato il dottor Giulio Caridà, oncologo ed ematologo, vicepresidente di “Sole di Speranza”. «Queste giornate rappresentano un momento di incontro, supporto e speranza per tutta la comunità».

Programma delle giornate di screening

Ecco l’elenco dei medici e specialisti che offriranno visite gratuite alla cittadinanza:

7 Giugno

Dott. Giulio Caridà (Oncologia ed Ematologia) – Consulti e analisi referti

(Oncologia ed Ematologia) – Consulti e analisi referti Dott. Francesco Emanuele Bilotta (Cardiologo) – Screening cardiologico

(Cardiologo) – Screening cardiologico Dott.ssa Pamela Ciambrone (Psicologa Psicoterapeuta) – Supporto psicologico

(Psicologa Psicoterapeuta) – Supporto psicologico Rosanna Caridà (Infermiera Specializzata)

(Infermiera Specializzata) Simone Monteleone (Studente in Medicina e Chirurgia)

14 Giugno

Dott.ssa Maria Grazia Santagata (LILT) – Ecografia mammaria

(LILT) – Ecografia mammaria Dott.ssa Maddalena Basile (LILT) – PAP test

(LILT) – PAP test Dott.ssa Antonella Pacifico (Dirigente Odontoiatra AOU)

(Dirigente Odontoiatra AOU) Dott.ssa Alessandra Celano (Naturopata) – Benessere e riequilibrio

21 Giugno

Dott.ssa Giulia Briatico (Dermatologa) – Mappatura nei e screening tumori cutanei

(Dermatologa) – Mappatura nei e screening tumori cutanei Dott. Francesco Emanuele Bilotta (Cardiologo) – Screening cardiologico

(Cardiologo) – Screening cardiologico Dott.ssa Alessia Lico (Dietologa Nutrizionista) – Screening nutrizionale

(Dietologa Nutrizionista) – Screening nutrizionale Dott. Giulio Caridà (Oncologia ed Ematologia) – Consulti e analisi referti

(Oncologia ed Ematologia) – Consulti e analisi referti Dott.ssa Roberta Pino (PhD in Medicina Traslazionale) – Analisi parametri antropometrici

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione e garantire un servizio sanitario accessibile a tutti. Per partecipare agli screening è necessario prenotarsi attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione. Per email a soledisperanza@gmail.com oppure al numero 3791822871