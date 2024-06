Una scuola “di alto livello”, Currò fa il punto: “Tanti progetti, giudizio positivo”

E si pensa già al futuro con le proposte dei consiglieri e maggiori attenzione a iniziative legate a sicurezza stradale ed educazioni civica

MESSINA – La scuola messinese è di “alto livello” secondo l’assessore alle Politiche scolastiche Pietro Currò, ospite della quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti, che ha voluto fare il punto sull’anno ormai quasi del tutto chiuso. Ironia della sorte, proprio nel giorno dell’inizio della Maturità.

Currò: “La scuola cresce, dai progetti a mense e trasporti”

Curró, nelle sue valutazioni, ha dichiarato: “Tutto quello che può contribuire a una gioventù più attenta lo abbiamo messa in essere. Trovo sul tavolo una proposta di inserire progetti di educazione stradale nelle scuole, io vi dico che ne abbiamo attivato anche un altro con i vigili del fuoco. L’anno scolastico ormai si sta chiudendo e vi do un giudizio assolutamente positivo per il confronto costante che abbiamo avuto tutti insieme. Tranne qualche incidente su cui siamo intervenuti immediatamente, parlo dei fatti legati alla gestione delle mense, è andato tutto bene. Io stesso sono stato in giro coi ragazzi per provare e controllare il servizio e l’ho trovato efficace. Lo stesso ragionamento vale per la disponibilità assoluta nel trasporto degli studenti, con i ragazzi messi in condizione di essere aiutati”.

“Lo ripeto sempre – ha proseguito l’assessore – che ho avuto l’impressione di una scuola di alto livello. Abbiamo fatto insieme, con il patrocinio del Comune, tanti eventi e concerti con ragazzi bravissimi. Ma penso anche all’indirizzo sportivo, con l’inaugurazione di diversi impianti nelle scuole. E anche a livello politico abbiamo fatto tanto, come gli incontri sulle barriere architettoniche, il giro dei due mari con Marzia, iniziative di ogni tipo legati a sport e attenzione alla disabilità, alla strage di Capaci, alla Shoah. Per me questa è una grande soddisfazione”.