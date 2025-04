Scuola Cannizzaro Galatti, lavori aggiudicati

Dopo la firma del contratto, dureranno due anni

Sono stati aggiudicati alla Catifra srl, di Barcellona Pozzo di Gotto, i lavori di messa in sicurezza statica e sismica della scuola Cannizzaro Galatti. La ditta ha offerto un ribasso del 31,9822 % su un importo a base d’asta di 2 milioni 165mila euro, per un importo contrattuale di 1 milione 526mila euro, oltre iva.

Attualmente sono in corso le verifiche per l’accertamento dei requisiti autodichiarati in sede di gara; una volta completate, si procederà con la stipula del contratto e l’affidamento dei lavori, che avranno una durata di 720 giorni. La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Giuseppe Marotta, mentre il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all’ingegnere Agostino Maurotto.