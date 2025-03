Scuola Cannizzaro-Galatti, 2 milioni per la messa in sicurezza. Ecco il bando

Pubblicato l'avviso per l'affidamento dei lavori, che dureranno circa 2 anni. C'è tempo per le domande fino al 14 aprile

MESSINA – Per la scuola Cannizzaro-Galatti qualcosa si muove. Sul portale appalti il Comune di Messina ha pubblicato il bando di gara sulla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza statica/sismica” della struttura. Un altro passo importante dopo che a inizio gennaio era stato aggiudicato e affidato il progetto all’ingegnere Gaetano Massimo Polisano per un importo complessivo di 57.428,34 euro.

Costerà oltre 2 milioni di euro

Sarà finanziata con i fondi Pn Metro Plus e città medie Sud 2021-2027 per un importo complessivo di 2.165.486,27 euro di cui 1.999.641,33 quale “importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta”. L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ed è costituito da un unico lotto. Si potranno presentare le domande di partecipazione fino al 14 aprile alle ore 10.

In un passaggio del bando di gara, com’è normale che sia, è specificata anche la durata del contratto d’appalto. Si legge: “Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori del presente appalto è fissato in giorni 720 naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale, come stabilito nel Capitolato speciale di appalto”. Ci vorranno, quindi, circa 2 anni dall’avvio dei cantieri per rivedere la Cannizzaro-Galati completata e soprattutto sicura.