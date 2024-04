Scuola e Polizia di Stato insieme per promuovere la cultura della legalità

Iniziativa nell'ambito del progetto "PretenDiamo Legalità": a S. Teresa di Riva dimostrazioni pratiche e riflessioni all'insegna della sicurezza e del rispetto delle regole

S. TERESA – Una mattinata all’insegna della legalità e del divertimento ha coinvolto oggi le classi quinte della Direzione didattica di Santa Teresa di Riva, protagoniste dell’incontro “Al Parco della Legalità” presso il Palazzo della Cultura “Villa Ragno”. L’iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato – Questura di Messina, nell’ambito del progetto “PretenDiamo Legalità“, ha permesso agli studenti di conoscere da vicino il lavoro delle Forze dell’Ordine e di riflettere sull’importanza del rispetto delle regole.

Ad accoglierli, la dirigente scolastica Maria Grazia D’Amico, il sindaco Danilo Lo Giudice, il vice sindaco Annalisa Miano, i consiglieri Scarcella e Triolo e il presidente del Consiglio comunale Domenica Sturiale. Il vice questore e Dirigente del Commissariato di P.S. di Taormina, Maurizio Lento, ha illustrato il ruolo della Polizia di Stato nella società, soffermandosi sulle diverse specializzazioni e sui compiti svolti da ciascun reparto. Grande entusiasmo hanno suscitato le dimostrazioni pratiche degli artificieri, della Polizia scientifica e di una “volante” – 113, che hanno permesso ai bambini di vedere in azione gli strumenti e le tecniche utilizzate dagli agenti per garantire la sicurezza della cittadinanza. L’incontro si è concluso con un momento di riflessione collettiva sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole, valori fondamentali per la crescita di una società civile consapevole e responsabile.

Il progetto “PretenDiamo Legalità“, curato dall’insegnante Rosa Anna Paolini, ha visto il coinvolgimento di tutti i docenti delle classi quinte, che hanno realizzato un percorso interdisciplinare per approfondire le tematiche affrontate durante l’incontro. L’iniziativa rappresenta un tassello importante nel percorso di educazione alla legalità che la scuola porta avanti con impegno e costanza, in collaborazione con le Istituzioni del territorio.