Scuola Foscolo, Centro per famiglie. Ok al progetto in variante

Finanziamento Pnrr da 3,3 milioni per riconvertire spazi scolastici e creare servizi innovativi Nuovo passo verso la realizzazione del Centro Polifunzionale per la Famiglia all'ex Scuola "Ugo Foscolo". È stata approvata la variante al progetto definitivo ed esecutivo, per adeguare l'intervento alle nuove esigenze economiche e tecniche, pur mantenendo inalterata la sostanza dell'opera finanziata dal Pnrr. L'iniziativa, inserita nella Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("Istruzione e Ricerca"), prevede la riconversione di spazi attualmente inutilizzati della scuola per creare una struttura moderna e funzionale dedicata ai servizi per le famiglie. Il costo complessivo del progetto è ora di 3,3 milioni di euro. La necessità di una variante è emersa a causa di due fattori principali: gli aumenti derivanti dalle mutate condizioni economiche generali intervenute tra la stesura del progetto di fattibilità (2021/2022) e l'esecuzione (2024), e gli approfondimenti tecnici, in particolare le verifiche sulla vulnerabilità sismica della struttura, che hanno richiesto interventi aggiuntivi. Nonostante l'incremento, le lavorazioni aggiuntive rientrano nei limiti previsti dalla normativa (inferiore al 50% del valore iniziale dell'appalto), garantendo la coerenza con gli obiettivi e le tempistiche Pnrr. Il percorso del progetto ha visto anche un cambio di rotta a livello di appalto: dopo la risoluzione con il primo aggiudicatario, Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, il testimone è passato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da S.C.A. Unipersonale Srl (capogruppo) e Hi-Tech Impianti srl, con cui il contratto è stato firmato lo scorso 1° aprile.