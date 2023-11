Scuola, la Conferenza territoriale tenta di salvare Direzione didattica e Ic di Roccalumera e S. Teresa INTERVISTA - Tempostretto

Riunione a Messina alla presenza del Provveditore Stello Vadalà. Intervista al sindaco di S. Teresa di Riva Danilo Lo Giudice

MESSINA – Non è semplice, ma l’obiettivo è riuscire a salvare almeno fino all’anno scolastico 2024-2025 dalla scure del dimensionamento, di cui c’è già il decreto, la direzione didattica di S. Teresa e gli istituti comprensivi della stessa cittadina jonica e di Roccalumera, evitando “accorpamenti che sotto il profilo logistico potrebbero creare seri disagi”. A Messina ha avuto luogo la riunione della Conferenza territoriale per la riorganizzazione della rete scolastica di Messina (della quale fa parte anche il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice, con il quale abbiamo realizzato una intervista, allegata all’articolo, con i dettagli di quanto emerso) relativa proprio all’anno scolastico 2024-2025 e l’argomento è stato al centro del dibattito. Nel corso del confronto sono state esaminate le varie istanze provenienti dai rappresentanti scolastici e del territorio, comprese quelle giunte dal comprensorio jonico. In seguito alla riunione della Conferenza territoriale scolastica per la definizione del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete per l’anno 2024-2025 si rimane fiduciosi, ma non ci sono certezze. All’incontro hanno partecipato il dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, il provveditore Stello Vadalà e i sindaci eletti a settembre nella Conferenza, Giuseppe Calabrò (Barcellona Pozzo di Gotto), Vincenzo Amadore (Galati Mamertino), Girolamo Bertolami (Novara di Sicilia), Mario La Malfa (Pace del Mela), Gianluca Bonsignore (Patti), Danilo Lo Giudice (Santa Teresa di Riva) e Angelo Tudisca (Tusa).