Scuola “Primo Molino” a Bordonaro: “Fate ripartire il servizio scuolabus”

La richiesta di Dario Carbone a Messina Social City: "Non si capisce perché il servizio sia stato soppresso"

MESSINA – Il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha chiesto all’azienda Messina Social City di istituire nuovamente il servizio scuolabus per i minori iscritti all’Istituto comprensivo “Albino Luciani” e che frequentano la sede staccata alla “Primo Molino” a Bordonaro.

La richiesta di Carbone: “Si istituisca nuovamente lo scuolabus”

L’esponente di FdI ha spiegato che “non si comprende come, senza alcuna preventiva comunicazione, la Messina Social City abbia deciso di sopprimere questo servizio danneggiando oggettivamente le famiglie in commento ed aggravando la già drammatica situazione viabile della via Primo Molino considerato che i genitori sono costretti ad accompagnare i figli in auto per una strada stretta ed a doppio senso di circolazione”. Per questo “si richiede pertanto l’urgente ed immediata re-istituzione del servizio scuolabus al fine di non provocare una immotivata disparità di trattamento con altri studenti minori della zona e della città”.