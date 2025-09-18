 Scuola "Primo Molino" a Bordonaro: "Fate ripartire il servizio scuolabus"

Scuola “Primo Molino” a Bordonaro: “Fate ripartire il servizio scuolabus”

Redazione

Scuola “Primo Molino” a Bordonaro: “Fate ripartire il servizio scuolabus”

giovedì 18 Settembre 2025 - 18:20

La richiesta di Dario Carbone a Messina Social City: "Non si capisce perché il servizio sia stato soppresso"

MESSINA – Il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha chiesto all’azienda Messina Social City di istituire nuovamente il servizio scuolabus per i minori iscritti all’Istituto comprensivo “Albino Luciani” e che frequentano la sede staccata alla “Primo Molino” a Bordonaro.

La richiesta di Carbone: “Si istituisca nuovamente lo scuolabus”

L’esponente di FdI ha spiegato che “non si comprende come, senza alcuna preventiva comunicazione, la Messina Social City abbia deciso di sopprimere questo servizio danneggiando oggettivamente le famiglie in commento ed aggravando la già drammatica situazione viabile della via Primo Molino considerato che i genitori sono costretti ad accompagnare i figli in auto per una strada stretta ed a doppio senso di circolazione”. Per questo “si richiede pertanto l’urgente ed immediata re-istituzione del servizio scuolabus al fine di non provocare una immotivata disparità di trattamento con altri studenti minori della zona e della città”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Area “ex I Hub”, ultime demolizioni a fine mese. “Sarà necessario chiudere il Cavallotti” VIDEO
Messina. Guasto alla condotta idrica, ecco le zone in cui ci saranno disservizi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED