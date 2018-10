Il Consiglio comunale di Mandanici celebra il 70° della Costituzione

MANDANICI. Il Consiglio comunale di Mandanici, su convocazione del suo presidente, Annita Misiti, si riunirà, martedi 23 ottobre alle ore 15.30 nella del Museo Etno - antropologico, in seduta aperta agli studenti mandanicesi, a personalità del mondo giuridico, della scuola, della stampa ed alla cittadinanza tutta, per celebrare il settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.

L'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza dare il giusto risalto a tale evento anche al fine di favorire la conoscenza dei contenuti della Carta fondamentale nelle giovani generazioni.

Interveranno alla seduta il presidente dell'Ordine degli avvocati di Messina, Vincenzo Ciraolo, l'editore di Tempostretto quotidiano on line, Giuseppe Trimarchi, il presidente dell'Osservatorio Permanente dei Beni Culturali dell'Unione dei Comuni Valli Joniche e Peloritani, Nuccia Foti, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Roccalumera, Sauastita Guta, il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Caminiti- Trimarchi", Nuccia Lipari.

L'invito al Consiglio comunale è esteso a tutti gli studenti mandanicesi a cui il sindaco, Armando Carpo, consegnerà una copia della Costituzione Italiana.

Durante la cerimonia gli alunni della scuola primaria del plesso di Mandanici si esibiranno in una breve performance illustrativa sui principi fondamentali.