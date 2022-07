Scuole a Messina: cambiano alcuni dirigenti. Ecco quali e dove - Tempostretto

In città soltanto una nuova preside, Daniela Pistorino alla "Caio Duilio". In provincia maggiori cambiamenti, tra chi si sposta di poco e chi viene dal nord

MESSINA – Giro di valzer nelle scuole della provincia, dove cambiano alcuni dirigenti scolastici. C’è chi si sposta di pochi chilometri e chi, invece, arriva nel messinese dal nord, da Lombardia, Piemonte e Veneto. A Messina c’è soltanto una nuova dirigente scolastica: Daniela Pistorino. La professoressa passa dalla Giovanni XXIII di Villaggio Aldisio all’Istituto “Caio Duilio”, dove subentrerà alla preside Maria Schirò. Nelle altre scuole del Comune non cambieranno, invece, i dirigenti scolastici. L’ordinanza regionale è stata pubblicata lo scorso 14 luglio.

Chi cambia comune o sede

Maria Grazia Antinoro passa dalla “Tommaso Aversa” di Mistretta alla I.S. Mistretta Manzoni, nello stesso Comune. Passa da Brolo a Milazzo il dirigente Bruno Lorenzo Castrovinci, ora a capo dell’Istituto Tecnico Tecnologico E. Majorana del comune milazzese, ex scuola del provveditore agli studi Stello Vadalà. Sarà la nuova dirigente scolastica dell’IC Villafranca Tirrena, invece, Rossana Ingrassia, che lo scorso anno è stata preside della “Cesareo” di Sant’Agata di Militello. Sostituisce Ester Elide Lemmo, che dall’istituto di Villafranca Tirrena si sposta a Barcellona Pozzo di Gotto, all’istituto superiore Medi.

Chi arriva da fuori

E poi ancora, l’elenco di dirigenti scolastici che approdano in provincia dopo esperienze in altre aree. Come il caso di Rosaria Addamo, che dall’I.C.S “San Roberto” di Campo Calabro passa all’istituto di Lipari. Dalla Calabria al messinese anche Michele Bonardelli, che passerà dalla “Galilei-Pascali” di Reggio Calabria alla scuola Santa Lucia del Mela. Più lungo il viaggio di Concetta Carnabuci. Lei lo scorso anno è stata dirigente alla “Don Sturzo” di Bresso mentre tra poche settimane “debutterà” all’I.C. di Novara di Sicilia. Viaggio simile quello di Maria Cristina Costanzo, che dalla “Rita Levi Montalcini” di Cernusco sul Naviglio passa alla “Marconi” di Sant’Agata di Militello.

Da Treviso a Brolo, invece, il tragitto di Nicola Labate, ex dirigente della I.C. Casier e ora nel brolese al posto di Bruno Lorenzo Castrovinci. Due i dirigenti che arriveranno dal Piemonte: Angela Marciante, dal comune di Ciriè alla “Cesareo” di Sant’Agata di Militello, e Tamara Micale, da San Mauro Torinese all’istituto comprensivo di Campo d’Orlando. E ancora, arriva a Castell’Umberto Maria Miceli, proveniente dall’I.c.s. Q. di Vona, a Cassano d’Adda.