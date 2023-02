Scuole, a rischio chiusura oltre 100 istituti in Sicilia. Modica: "Istruzione mortificata" - Tempostretto

L'esponente di Italia Viva contro la norma che prevede l'accorpamento degli istituti sotto i 900 alunni

MESSINA – “La Sicilia dovrebbe crescere non fare come il gambero e andare indietro, togliere e colpire la scuola è come tagliare le gambe a una regione che vorrebbe crescere, è da lì che si parte. La scuola è il motore della società, non si può risparmiare su questo comparto essenziale”. Liliana Modica interviene sulla norma inserita in Finanziaria che prevede la chiusura, dal 2024, di tutte le scuole con meno di 900 alunni. Una scure che, anche con gli accorpamenti, mette a rischio più di 100 istituti in Sicilia.

“Anche accorpando si perdono posti di lavoro, professionalità, si mette in difficoltà il corpo docente e gli alunni, le mega scuole non sono di facile gestione e la didattica non può che essere penalizzata”, sostiene la politica messinese, esponente di Italia Viva e responsabile Scuola Sicilia di Italia Viva.

“Per l’istruzione scolastica i 52 miliardi e 114 milioni del 2023 diminuiranno a 47 miliardi e 997 milioni di euro del 2025. Dal 2023 al 2025 ci sarà un taglio del 50% delle risorse sul reclutamento e sull’aggiornamento dei dirigenti e del personale. Questo è il cambiamento, il rinnovamento che il ministro Valditara aveva preannunciato nel suo discorso di insediamento.“, si legge nel documento.

La nuova geografia ancora comunque non è stata disegnata. Il piano di dimensionamento che dovrebbe attuare la norma non è ancora stato presentato, ma l’intendimento annunciato dal Governo è non tornare indietro né approvare ulteriori proroghe, come già fatto per gli ultimi due bienni.