Scuole, traffico e sicurezza: "Massima attenzione della polizia municipale" - Tempostretto

Il comandante Blasco ha però spiegato come la carenza d'organico non permetta presidi fissi ovunque: "Quando avremo più vigili ci saranno migliorie"

MESSINA – “Tutti i genitori vorrebbero i vigili davanti alla scuola. La realtà è che ci sono più scuole che vigili urbani”. Ad affermarlo è stato il comandante della Polizia municipale Stefano Blasco, intervenuto in sesta commissione consiliare, su invito del presidente Giuseppe Busà, insieme all’ispettore Giorgio Adamo. Blasco ha voluto rassicurare sull’operato dei vigili urbani, spiegando che per quanto riguarda i presidi fissi sono state stabilite delle priorità, in base al traffico veicolare e dei mezzi pesanti.

“Posso assicurare che da parte nostra e per tutto ciò che riguarda la sicurezza, soprattutto le strade più a rischio, c’è la massima attenzione – ha dichiarato il comandante ai consiglieri, che hanno riportato le istanze di cittadini preoccupati -. Ogni genitore cerca la sicurezza per i figli, noi cerchiamo di arrivare a coprire le esigenze di sicurezza maggiori. Ci sono scale di priorità basate dall’esperienza e dall’incidentalità pregressa. Non appena avremo più vigili urbani potremo avere presidi più continui, si potranno avere grandi migliorie”.

