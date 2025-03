Scurria: “Un caffè con i messinesi ma non mi candido a sindaco”

L'ex sub commissario al Risanamento lancia un'iniziativa "ma le elezioni si svolgeranno nel 2027. Per ora solo passione civica"

MESSINA – L’ex sub commissario al Risanamento Scurria ha lanciato l’iniziativa Un caffè con Marcello. Sulla sua pagina Facebook, ha lasciato un numero di telefono e lo si può incontrare al riparo dalle telecamere, Ma, tiene a precisare, “non mi candido a sindaco di Messina. Sono un libero cittadino e torno a occuparmi in questa veste dei problemi di Messina. Negli ultimi sette anni ho svolto ruoli legati al risanamento. La critica all’operato dell’amministrazione in carica non significa o, meglio, non si può tradurre, sic et simpliciter, in una pretesa quanto inesistente candidatura a sindaco della città. Ricordo a me stesso che le elezioni si svolgeranno nel 2027. Dovrà ancora passarne acqua sotto i ponti. Essere cittadino, per quanto mi riguarda, significa partecipare in ogni modo e con gli strumenti che la democrazia consente alla vita pubblica di un Paese, di una città, di una regione e, addirittura, della nazione. Per me è un dovere, prima ancora che una passione”.

Spiega l’avvocato: “Non si parla di voti ma di persone e di vita vera, senza filtri e formalità. Un incontro privato e si può invitare chi si vuole. Solo ascolto vero e rispetto per ciò che conta davvero”.

Il suo riferimento politico, Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, guarda con attenzione a questo suo nuovo impegno civico. Ma, in ogni caso, si tratta di un’operazione trasversale e fuori dai partiti. Per il resto, il futuro è un’ipotesi.

