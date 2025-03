Scurria, Sciacca e Musolino lanciano la sfida al sindaco Basile

Tre personalità che attaccano l'amministrazione. E si propongono, con la loro azione, come alternativa per Messina

MESSINA – Tre avversari di Federico Basile e Cateno De Luca. Marcello Scurria, Dafne Musolino e Gaetano Sciacca si propongono, con le loro azioni civiche e politiche, come alternativa al sindaco di Messina. Non lo dicono in modo esplicito ma nei fatti sì. Solo la senatrice Musolino fa parte di un partito: Italia Viva di Renzi. Sciacca agisce con il movimento “Messina 3 S”. E Scurria oggi si muove nel segno del civismo. Da anni rivendica pure un ruolo indipendente da tecnico e di aver smesso la politica attiva con gli incarichi nei Democratici di sinistra, prima di collaborare con i sindaci Buzzanca e De Luca. Fondamentale, prima del ruolo di sub commissario, quello di presidente di Arisme.

Ancora scottato dalla discubile rimozione da sub commissario al Risanamento, l’avvocato gode di un consenso trasversale. E sta cominciando a incontrare i cittadini, dopo tanti riconoscimenti pubblici, su temi caldi per Messina. In più sulla sua pagina Facebook, non manca di criticare il primo cittadino.

Il suo riferimento politico, Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, guarda con attenzione a suo questo nuovo impegno ma, in ogni caso, si tratta di un’operazione fuori dai partiti. Quest’ultimi, inoltre, non stanno mica tanto bene. In particolare, la scelta del presidente della Regione siciliana ha rivelato divisioni all’interno del centrodestra e in Forza Italia. E c’è chi, come è emerso nel congresso provinciale di Fratelli d’Italia, vorrebbe un confronto alla luce del sole sull’eventuale coalizione con il mondo politico di De Luca e di Sud chiama Nord.

Tre personalità in movimento e la debolezza dei partiti

L’altra figura che si presenta come “anti Basile” è quella della senatrice Musolino. Uno degli addii da Sud chiama Nord che pesa di più al leader politico. Protagonista di molte note polemiche contro l’amministrazione comunale, l’ex assessora ha trovato dei sostenitori nel movimento “Partiamo da qui”. Per conquistare poi più consensi all’interno del centrosinistra, o in chiave trasversale, la strada è più in salita ma non impossibile. Un passaggio obbligato dovrebbe essere quello delle primarie di coalizione.

Il terzo competitor è l’ingegnere Sciacca, apprezzato per il suo impegno nella ricostruzione di Giampilieri come ingegnere capo del Genio civile. Se Scurria e Musolino potrebbero essere accusati di spingere troppo il tasto della polemica personale, data la rottura burrascosa con De Luca e Basile, il movimento “Messina 3 S” (Sviluppo Sostenibilità Sicurezza) a volte strizza troppo l’occhio a quella parte di città ancorata al passato. Una cosa è criticare la gestione amministrativa e le diverse falle. Un’altra è alimentare l’illusione che, dall’isola pedonale alle piste ciclabili, Messina non possa attrezzarsi per un futuro differente.

In ogni caso, siamo solo all’inizio, in vista delle amministrative 2027. Nel frattempo, i partiti continuano a vegetare.

Articoli correlati